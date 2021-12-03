До Черепаново с комфортом: МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Новосибирской области. В результате проведенных работ увеличена зона покрытия мобильного интернета вдоль железной дороги, ведущей из Новосибирска в Алтайский край.

МТС возвела восемь базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожной линии Новосибирск – Черепаново общей протяженностью 109 км. В результате скоростной мобильный интернет до 100 Мбит\с получили пассажиры и туристы, следующие в Алтайский край по железной дороге. А также жители поселка Ложок, СНТ «Машиностроитель», Морозово, деревни Евсино, Бочкаревского сельсовета, рабочего поселка Посевная и других малых населённых пунктах, в каждом их которых проживает менее 1000 жителей.

«Запуск мобильного LTE-интернета вдоль железнодорожного пути, ведущем через Новосибирск на юг, в Алтайский край - один из этапов проекта по обеспечению железнодорожных магистралей региона современными услугами связи, и в первую очередь доступом в интернет, чтобы поездки были комфортными», — сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного ПАО «МТС» и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на ПМЭФ в июне 2019 г. По его условиям в течение двух лет МТС запустит около 400 дополнительных базовых станций вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс, а РЖД предоставит для этого площадки и обеспечит подключение оборудования к электрическим сетям. Компания МТС инвестирует в проект около 2 млрд руб.