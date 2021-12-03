Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

До Черепаново с комфортом: МТС улучшила качество связи для пассажиров железной дороги

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Новосибирской области. В результате проведенных работ увеличена зона покрытия мобильного интернета вдоль железной дороги, ведущей из Новосибирска в Алтайский край.

МТС возвела восемь базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожной линии Новосибирск – Черепаново общей протяженностью 109 км. В результате скоростной мобильный интернет до 100 Мбит\с получили пассажиры и туристы, следующие в Алтайский край по железной дороге. А также жители поселка Ложок, СНТ «Машиностроитель», Морозово, деревни Евсино, Бочкаревского сельсовета, рабочего поселка Посевная и других малых населённых пунктах, в каждом их которых проживает менее 1000 жителей.

«Запуск мобильного LTE-интернета вдоль железнодорожного пути, ведущем через Новосибирск на юг, в Алтайский край - один из этапов проекта по обеспечению железнодорожных магистралей региона современными услугами связи, и в первую очередь доступом в интернет, чтобы поездки были комфортными», — сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного ПАО «МТС» и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на ПМЭФ в июне 2019 г. По его условиям в течение двух лет МТС запустит около 400 дополнительных базовых станций вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс, а РЖД предоставит для этого площадки и обеспечит подключение оборудования к электрическим сетям. Компания МТС инвестирует в проект около 2 млрд руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Мегафону», «Билайну» и «Ростелекому» дали частоты для 5G. Но не те, которые им нужны

Операторы лишили россиян безлимитного интернета

Минцифры приготовило послабления «закона Яровой» и 10 мер поддержки телеком-отрасли

Nokia локализует производство на территории России

Миллионы SIM-карт в России попали под угрозу блокировки

Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Показать еще

Наука

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021