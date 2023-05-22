МТС на треть ускорила мобильный интернет в Куйбышеве и Барабинске

Цифровая экосистема МТС увеличила скорость мобильного интернета в городах Куйбышев и Барабинск. За счет апгрейда базовых станций средняя скорость скачивания и передачи данных у жителей районных центров выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела работы на большинстве базовых станций и ускорила интернет на всей территории Куйбышева, где проживает более 42 тыс. человек – в том числе в старом городе, промышленной зоне (Барабинская ТЭЦ и Карачинский источник), в районе автовокзала, Каинской многопрофильной клиники и парка Куйбышева. Также скорость мобильного интернета выросла в обширном частном секторе – в районе улиц Каинская, Энгельса, Кооперативная, Войкова и др.

В Барабинске, где проживает порядка 29 тыс. человек, в зону модернизации сети также попали все районы города, в том числе Барабинская центральная районная больница, Детская поликлиника №2, железнодорожный вокзал, Центр культуры и отдыха, сквер у памятника воинам 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады и такие предприятия, как Барабинский лесхоз, Барабинский лесохимический комплекс, Мебельная фабрика и Пищекомбинат Барабинский.

«Районные центры Новосибирской области генерят порядка трети от всего интернет-трафика, потребляемого в регионе. Поэтому мы продолжаем усиливать сеть LTE, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение емкости сети будет способствовать комфортному использованию цифровых сервисов, а также их внедрению на предприятиях Куйбышева и Барабинска, что особенно актуально в нынешней экономической ситуации», — сказал директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Ранее МТС выявила наиболее загруженные с точки зрения мобильного трафика базовые станции в пригороде Новосибирска и провела рефарминг. Кроме Куйбышева и Барабинска, в весеннюю волну «ускорения» также вошли пригородные и дачные поселки близ Новосибирска, куда массово на время дачного сезона мигрируют абоненты МТС: Кудряши, Марусино, Рыбачий, Барышево, Каменка и др.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.