Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС закрыла «белые пятна» на двух ключевых автотрассах Омской области

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила LTE вдоль автотрасс Омск-Русская поляна и Омск-Черлак, общей протяженностью почти 350 километров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Дополнительные базовые станции были установлены на участках со сложным рельефом. После проведенных работ автомобилистам и пассажирам стали доступны голосовые звонки и цифровые сервисы на всей протяженности автотрассы, что позволит обеспечить комфорт и безопасность поездок по региону.

Помимо этого, интернетом смогут пользоваться жители небольших населенных пунктов, находящихся вблизи автотрасс. Вдоль трассы Омск-Русская поляна базовые станции установлены в селе Солнечное и поселке городского типа Таврическое. На дороге Омск-Черлак вышки установлены рядом с поселком Речной и селом Татарка.

«В этом году мы активно инвестируем в улучшение качества связи в области, стремясь ликвидировать «белые пятна» на автотрассах. Как водитель знаю, возможность воспользоваться подсказками навигатора, включить музыку или онлайн-гид в пути – бесценна. А для жителей придорожных сел и деревень наш интернет – возможность получить доступ к порталу госуслуг, онлайн-кинотеатрам и платформам для удаленной работы или учебы», – отметил директор компании МТС в Омской области Михаил Синюгин.

С начала 2022 г. МТС запустила дополнительные базовые станции стандарта LTE на «омском» участке трассы Р-254 «Иртыш», а также улучшила связь для путешествующих в один из старейших городов Сибири – Тару.

Безопасность самого ценного: как действительно защитить ваши документы
Безопасность

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хозяева «Билайна» продали сотового оператора бизнесмену из окружения Саакашвили

Телефонные мошенники «переобулись» и стали представляться сотрудниками операторов связи. Алгоритм

Телефонным спамерам пришел конец. Запущена всероссийская система блокировки назойливых абонентов

Силовики и коллекторы получат доступ к персональным данным россиян по номерам их мобильников

МТС за копейки купила кредитного брокера, чтобы построить финтех-сервис

На юге Украины начал работать российский сотовый оператор

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику

Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD

Как выбрать мойку высокого давления для дачи: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях
Показать еще