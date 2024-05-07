К началу навигации «МегаФон» прокачал мобильный интернет у Речного вокзала

Площадь Маркина стала одной из более чем 60 локаций в Нижнем Новгороде, где инженеры «МегаФона» активировали дополнительный диапазон частот на существующих базовых станциях. Это позволило увеличить скорость передачи данных в смартфонах и планшетах нижегородцев и гостей города на 30%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для расширения покрытия и ускорения мобильного интернета оператор задействовал высокочастотный диапазон, которы наиболее эффективен для повышения емкости сети.

С начала 2024 г. соответствующие технические мероприятия прошли на основных туристических маршрутах города: улицах Совнаркомовской и Максима Горького, площади Минина и Пожарского, в районе набережной Гребного канала, а накануне весенне-летнего сезона — на улице Рождественской, где находится здание Речного вокзала и причалы, откуда отправляются в путь «Метеоры» и «Валдаи».

«В этом году навигация на Волге в районе Нижнего Новгорода открывается в два этапа — в конце апреля в свой первый в этом сезоне рейс отправился круизный лайнер. А майские праздники ознаменуются стартом навигации скоростного флота. Мы успели завершить работы заранее, чтобы пассажиры всех видов речных судов, которые с ветерком полетят по красавице Волге, могли делиться с друзьями фото и видео-впечатлениями. В результате проведенных работ средняя скорость загрузки выросла до 30 Мбит/с, а максимальная может достигать 150 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов.

За последние полгода инженеры оператора прокачали связь и мобильный интернет в нескольких территориях, куда чаще всего курсируют суда на подводных крыльях из Нижнего Новгорода. Среди них: Бор, Городец, Балахна, Дзержинск.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.