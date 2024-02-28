Скорость интернета МТС взлетела на новых склонах «Горного воздуха» на Сахалине

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой из операторов связи построила новую 4G-инфраструктуру в районе станции «Южная» на территории курорта «Горный Воздух» и обеспечила доступ к высокоскоростному мобильному интернету на скорости до 100 Мбит/с на ряде горных трасс. Об этом CNews сообщили представители МТС.

LTE-интернет МТС появился на юге горы Большевик, на севере Красной и у их подножия - на станции «Южная». Теперь в зоне 4G МТС находятся горнолыжные трассы «Юг», «Восток», «Кедровая», «Скат», «Медвежка», «Зубатка» и «Таежная».

«В прошлом году МТС построила масштабную телеком-сеть в одном из важнейших объектов туристической инфраструктуры Сахалинской области - новом пассажирском терминале в аэропорту Южно-Сахалинска. В этом году мы продолжаем обеспечивать качественной связью популярные у жителей и гостей региона объекты и установили новую базовую станцию для любителей экстремальных видов спорта. Теперь лыжники и сноубордисты могут летать на высокой скорости и в сети. Мы видим, что первый день запуска базовой станции высокоскоростным мобильным интернетом воспользовались тысячи человек, а скорость доступа в сеть доходила до 100 Мбит/с», — сказал технический директор МТС в Сахалинской области Сергей Ширнин.

Ранее Сахалин вошел в топ регионов по приросту турпотока. По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, за первые семь месяцев 2023 г. в островной регион приехало на 32% больше гостей, чем в январе-июле 2022 г. При этом больше половины поездок пришлось на так называемый соседский туризм - их совершили путешественники из близлежащих дальневосточных регионов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.