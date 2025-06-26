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Barrett Brian Барретт Брайан


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Самый американский смартфон «Трампфон» больше не «сделан в США». Все упоминания об этом исчезли с сайта 1
22.01.2004 США: больные раком не получат компенсаций от производителей мобильников 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Barrett Brian и организации, системы, технологии, персоны:

Wingtech Technology 6 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1378 1
Судебная власть - Judicial power 2352 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1290 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28445 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21361 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12713 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25096 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14126 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26344 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15809 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1647 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24935 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21363 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1264 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9641 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1267 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 660 1
Google Android 15 41 1
Blake Catherine - Блэйк Катарина 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 536 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 2
США - Ричмонд 26 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17669 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8059 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 802 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1933 1
Металлы - Золото - Gold 1167 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1257 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6611 1
RCR News 107 1
The Verge - Издание 581 1
Bloomberg 1339 1
Tom’s Hardware 456 1
Wired - Издание 238 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374122, в очереди разбора - 748516.
Создано именных указателей - 179139.
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