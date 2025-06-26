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Barrett Brian Барретт Брайан
УПОМИНАНИЯ
|26.06.2025
|Самый американский смартфон «Трампфон» больше не «сделан в США». Все упоминания об этом исчезли с сайта 1
|22.01.2004
|США: больные раком не получат компенсаций от производителей мобильников 1
Barrett Brian и организации, системы, технологии, персоны:
|Wingtech Technology 6 1
|Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1378 1
|Судебная власть - Judicial power 2352 1
|U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1290 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 2
|США - Ричмонд 26 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17669 1
|RCR News 107 1
|The Verge - Издание 581 1
|Bloomberg 1339 1
|Tom’s Hardware 456 1
|Wired - Издание 238 1
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