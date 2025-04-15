Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android

Японская комиссия по добросовестной торговле предписала американской компании Google прекратить деятельность, нарушающую антимонопольное законодательство. Речь идет о случаях, когда Google взаимодействует с производителями смартфонов с операционной системой Android, требуя предоставлять приоритетный режим ее ИТ-инструментам поиска.

Навязывания товаров

Комиссия по добросовестной торговле Японии обязала Google прекратить практику навязывания поисковой системы и браузера Chrome производителям смартфонов на операционной системе (ОС) Android, об этом сообщает сайт японского регулятора. Компании Alphabet, управляющая компанией Google, запретили навязывать партнерам свои программные ИТ-продукты.

Сотрудники Комиссии по добросовестной торговле Японии повторили свое прежнее заявление, что американский технологический гигант злоупотребляет своим положением поставщика экосистемы Google Play — единственной жизнеспособной альтернативы магазину приложений для Apple iPhone. Компания Google, по версии ведомства, неправомерно вынуждает местных производителей смартфонов на Android отдавать приоритет своим приложениям и службам, которые запускаются на устройствах.

Незадолго до визита министра по экономическому возрождению Японии Ресэя Аказавы (Resei Akazawa) в США, где он планирует добиваться отсрочки пошлин на японские товары, Японская комиссия по добросовестной торговле выдала приказ против Google за антиконкурентные практики. Управление торгового представителя США ранее заявило, что японский «Закон о цифровых платформах», призванный повысить прозрачность работы крупных техкомпаний, непропорционально затрагивает американские фирмы, увеличивая их расходы и снижая конкурентоспособность в Японии. Хотя США экспортируют в Японию относительно мало товаров, они поставляют значительный объем услуг — $45 млрд в 2024 г., включая лицензионные сборы за экосистему Android и рекламные доходы.

По данным регулятора, Google использовала стремление японских производителей смартфонов, таких как Sony и Sharp, удерживать рыночную долю в стране, где доминирует Apple. Представители компании Google требовали предустанавливать браузер Chrome (браузер, программа для просмотра интернет-страниц, от компании Google на основе свободного браузера Chromium и движка Blink) и размещать его иконку на главном экране устройств как условие доступа к Google Play — ключевой экосистеме для конкуренции с Apple. Кроме того, руководители Google предлагали производителям долю рекламных доходов за отказ от установки конкурирующих поисковых систем. По информации Kyodo, похожее соглашение Google заключила с Apple, выплачивая ей миллиарды долларов ежегодно.

Японские власти впервые последовали примеру регулирующих органов мира и выдали такое предписание американской технологической компании Alphabet.

Монополия на рынке

Европейский союз (ЕС) неоднократно предъявлял претензии в адрес Apple и Google из-за незаконных, по мнению властей региона, действий для установления и удержания доминирующего положения на рынке мобильного программного обеспечения (ПО).

Американский суд установил, что в 2024 г. Google незаконно монополизировала рынок веб-поиска, и теперь ИТ-компании грозит разделение. Суд в США признал, что ИТ-компания использовала незаконные методы для сохранения монопольного положения. Google подавляет конкуренцию, выплачивая миллиарды долларов операторам веб-браузеров и производителям смартфонов, чтобы поисковик компании был установлен на устройствах по умолчанию, заявили в суде. Кроме того, в суде также раскритиковали Google за автоматическое стирание сообщений в чате через 24 часа. Судья был поражен тем, на что идет Google, чтобы избежать создания письменных свидетельств для регулирующих органов и судебных разбирательств, писал The Wall Street Journal.

Рекордная прибыль

В 2024 г. Google впервые в истории удалось достичь годовой прибыли свыше $100 млрд, что намного выше предыдущего рекорда в 2021 г. на уровне $76 млрд. Выручка составила $350 млрд за 2024 г., + 13.8% по сравнению с показателями 2023 г. Чистая прибыль – рекордные 100 млрд, +35.7%. Операционный денежный поток – рекордные 125.3 млрд, +23.1%. Капитальные расходы – новый максимум в 52.5 млрд, +63%. Дивиденды и байбек в совокупности – $69.6 млрд, + 13.1%.

Google все больше уходит в облако и корпоративный сегмент, а чтобы понять успех Google нужно оценить доходы по сегментам и не за год, а как минимум за три года для оценки тенденции. Наибольший вклад в прирост выручки ($10.7 млрд или +24.8% за три года – IV квартал 2024 г. к 2021 г.) обеспечил сегмент Google Search & Other (198.1 млрд выручки за 2024 г.), включающий доходы от рекламы, генерируемые внутри экосистемы Google (поисковая система, Google Maps, Gmail, Google Play Store и еще десятки различных сервисов Google, в которых всплывает реклама).

На втором месте по вкладу в прирост выручки (6.4 млрд или +115.7% – IV квартал 2024 г. к 2021 г.) находится Google Cloud ($43.2 млрд годовая выручка), включающий Google Cloud Platform, ИТ-инструменты Google Workspace и другие бизнес-сервисы, которые ориентированы в основном на корпоративных клиентов и предоставление вычислительных мощностей, ИТ-инструменты для работы с большими данными (Big Data), машинное обучение (ML), хранилища и базы данных (БД), средства разработки и инструменты управления сетевым и инфраструктурным окружением.

На третьем месте Google Subscriptions, Platforms & Devices ($40.3 млрд годовая выручка), обеспечивая прирост выручки на 3.47 млрд +42.5% – IV квартал 2024 г. к 2021 г. Это сегмент включает в себя доходы от магазина Google Play, продажи устройств Pixel, подписки на ИТ-сервисы (YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV, NFL Sunday Ticket и Google One).

На четвертом месте YouTube Ads т.е. реклама внутри YouTube ($36.2 млрд выручки за 2024 г.), сформировав прирост на 1.84 млрд или всего +21.3% за три года.

На пятом месте Google Network ($30.4 млрд годовой выручки), где снижение доходов на $1.35 млрд или минус 14.5% – IV квартал 2024 г. к 2021 г. Сюда включены все внешние доходы от рекламы, размещаемой на сторонних сайтах и в приложениях через AdMob, AdSense и AdManager.

Основной сегмент бизнеса Google — это реклама внутри экосистемы плюс YouTube на 2024 г., генерирует в совокупности около $235 млрд годовой выручки, но темпы роста замедляются до 12-13% годовых. Сегмент, куда идут все инвестиции — это Google Cloud с наибольшими темпами роста выручки.