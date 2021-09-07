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В myTracker появился инструмент для прогнозирования эффективности кампаний на iOS 14.5+

Пользователи myTracker теперь могут прогнозировать эффективность своих рекламных кампаний по данным SKAdNetwork с помощью нового бесплатного инструмента предиктивной аналитики. Модель предсказывает доход, который получит рекламодатель от рекламной кампании, за период от 30 и 180 дней.

Чтобы рекламодатели могли прогнозировать LTV пользователей (Lifetime Value), команда myTracker разработала предиктивную модель. Основанная на алгоритмах машинного обучения, она прогнозирует, какой доход принесет кампания в перспективе 30 и 180 дней. Для этого предиктивная модель использует данные из myTracker о поведении пользователей с учетом требований к конфиденциальности. Модель строится на основе классических данных (установок, платежей и других параметров), показателей, которые передаются из SKAdNetwork, включая количество конверсий и их ценность (Conversion Value), а также действий тех пользователей, которые дали согласие на передачу данных.

Чтобы посмотреть прогноз за период от 30 и 180 дней, необходимо перейти в «Конструктор отчетов», в раздел «Метрики по устройствам», выбрать «Прогноз LTV», а затем «Прогноз LTV по SKAN». Вместе с «Прогнозом LTV по SKAN» рекомендуется применить следующие метрики: «Установки», «SKAN-конверсии», «Партнер» и «Кампания». Не стоит использовать слишком широкие разрезы (например, по географии).

В апреле 2021 года компания Apple выпустила обновление iOS 14.5, в рамках которого изменился подход к обеспечению конфиденциальности персональных данных при использовании их в рекламе. Новые меры в том числе снизили возможность использования уникального рекламного идентификатора IDFA, который обеспечивал точность атрибуции до конкретного устройства. В качестве альтернативы компания предложила проводить атрибуцию через собственное решение SKAdNetwork (SKAN), которое обеспечивает точность анализа продвижений на уровне рекламных кампаний, а не отдельных устройств.

Новое решение было разработано на базе уже зарекомендовавшего себя инструмента предиктивной аналитики myTracker. Технология позволяет предсказывать Lifetime Value на 30, 60, 90 и 180 дней, а также через один и два года после установки. Точность прогнозов составляет до 94% (по данным платформы). myTracker – один из первых трекеров мобильных приложений, где появилась такая возможность.

Владимир Бахур

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