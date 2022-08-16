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MyTracker расширяет инструменты сквозной аналитики для приложений

Команда MyTracker (проект VK) запустила новые бесплатные инструменты аналитики. С их помощью издатели смогут оценивать эффективность рекламных кампаний и площадок с учетом особенностей взаимодействия пользователей с продуктом на разных устройствах и платформах. Разработчики и маркетологи веб- и мобильных приложений смогут также оценивать активность авторизованных пользователей на разных устройствах. Это позволит выстраивать сквозную аналитику действий аудитории в приложении и на ее основе повышать возврат инвестиций в развитие и продвижение проекта.

Инструменты позволяют бизнесу оценивать результаты продвижения на основе данных о взаимодействии пользователей с сайтом или приложением с разных устройств или платформ. Это поможет лучше понимать путь пользователей и анализировать эффективность рекламы, направленной на привлечение новых пользователей или возврат неактивной аудитории.

Также разработчикам и маркетологам будут доступны расширенные инструменты для оптимизации кампаний. Через отправку специальных сигналов – постбэков – рекламным площадкам они смогут уведомлять партнеров о совершении пользователем целевого действия в приложении или на сайте. Эти данные помогут еще быстрее привлекать целевую аудиторию и снижать стоимость конверсии за счет перераспределения рекламного бюджета в пользу наиболее эффективных кампаний.

Улучшенные алгоритмы реатрибуции позволяют качественно оценивать активность пользователей на разных устройствах и использовать наиболее эффективные инструменты, чтобы возвращать их и мотивировать на целевые действия.

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