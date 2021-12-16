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VK запустила MyTracker Personalize – новый рекомендательный сервис для увеличения дохода приложений

Новый инструмент предиктивной аналитики – MyTracker Personalize – основан на алгоритмах машинного обучения и работает на операционных системах iOS и Android, а также на десктопах. Сервис ориентирован на игры, а издатели с его помощью могут предлагать персонализированный внутриигровой контент по интересам и потребностям аудитории геймеров.

Решение помогает издателям увеличивать показатель ROI и повышать LTV или количество конверсий, а также лояльность пользователей за счет оптимальных предложений. Владельцы игровых приложений в режиме реального времени могут показывать пользователям персонализированные рекомендации, которые включают индивидуальные предложения, ранжированные списки товаров и их стоимость. Например, можно сортировать игровые предметы в магазине под интересы пользователей или предлагать скидки на опции, которые вероятнее всего их заинтересуют.

Чтобы предлагать игрокам наиболее релевантные опции, алгоритмы машинного обучения анализируют поведение аудитории, а затем сегментируют ее по платежеспособности и другим критериям. Таким образом, оптимальная цена для пользователей подбирается автоматически.

На основе данных из MyTracker SDK, пакета библиотек для сбора статистики по приложениям, Personalize подбирает оптимальную ML-модель, которая переобучается каждые четыре часа. Поэтому информация для издателя всегда остается актуальной, а рекомендации для пользователей – персонализированными. Сервис также уведомляет владельца о полученном доходе.

Функция A/B-тестирования в Personalize позволяет оценить, какие рекомендации срабатывают эффективнее, а также как изменения в ценообразовании и других параметрах влияют на ключевые метрики.

Чтобы начать работу с новым инструментом, необходимо интегрировать SDK MyTracker в приложение и определить аудиторию для рекомендаций.

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