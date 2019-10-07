В маркетинговой платформе myTracker появилась мультиплатформенная статистика

Пользователи маркетинговой платформы myTracker получили доступ к мультиплатформенной статистике. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Теперь наряду со статистикой по мобильным приложениям доступны данные об активности пользователей в вебе. Это позволит бизнесу видеть полную картину проекта, лучше понимать потребности аудитории и повышать эффективность маркетинговых активностей.

Подключив myTracker не только к мобильному приложению, но и к сайту продукта, менеджеры смогут построить полную картину того, как пользователи используют продукт, получить более точный портрет пользователя и проанализировать в одном интерфейсе действия, выполненные на разных типах устройств одним пользователем продукта. В рамках отчетов по веб-проектам доступен широкий набор метрик: данные о посещаемости, продолжительности сессий и общем количестве просмотренных страниц и многое другое. Все метрики можно отслеживать как мультиплатформенно, так и по каждой платформе (мобильный и десктопный веб и мобильные приложения) в отдельности.

Для подключения myTracker к веб-ресурсу необходимо в системе добавить к проекту соответствующую платформу, сгенерировать и установить на сайт счетчик top.mail.ru, если он не был установлен ранее. Передача данных из top в myTracker заработает автоматически — и менеджер получит статистику по каждому пользователю и визиту отдельно, в отличие от привычных систем веб-аналитики.

Статистические данные по вебу будут доступны в myTracker в разделах «Оперативные отчеты» и «Конструктор отчетов».