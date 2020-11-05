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MyTracker запустила инструмент для отслеживания фрода в мобильных приложениях

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Система мультиплатформенной аналитики myTracker, работающая на базе технологий Mail.ru Group, запустила антифрод-систему – Fraud Scanner. Она анализирует установки приложения по 16 параметрам и выявляет все основные виды мошенничества. Решение myTracker помогает выявить разные формы мошенничества, которые могут искажать результаты рекламных кампаний. Благодаря этой информации разработчики приложений смогут повысить эффективность вложений в продвижение: отказаться от сотрудничества с недобросовестными партнерами и привлекать только качественный трафик в приложения.

Система проверяет установки по 16 параметрам: отслеживает загрузки на подозрительные устройства, долю коротких установок и другие виды сомнительной активности.

Рекламодатель сможет посмотреть данные по каждому параметру. Fraud Scanner не отсеивает мошеннические установки автоматически, а отмечает их. Это позволяет разработчикам и маркетологам самим решать, как поступить с невалидным трафиком и стоит ли приостановить работу с партнером, замеченным в недобросовестных действиях.

Первые тесты показали, что технологии могут выявлять даже сложные комбинированные виды фрода, например перехват установок. Кроме того, подключение антифрод-системы в среднем позволило приложениям в разных категориях сэкономить более 10% бюджета на продвижение.

Частью антифрод-метрик можно пользоваться бесплатно, а набор продвинутых показателей будет доступен в рамках платного функционала.

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