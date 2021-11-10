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VK запустила в Mytracker возможность бесплатной атрибуции Facebook для владельцев мобильных приложений на базе Android

Команда Mytracker внедрила поддержку оценки рекламных кампаний на Facebook через Google Install Referrer. Издатели и маркетологи мобильных приложений на базе Android теперь могут анализировать результаты продвижения на основе информации о рекламном взаимодействии, полученной в зашифрованном виде от Facebook.

С помощью нового инструмента издатели и маркетологи Android-приложений могут оценивать информацию об источнике установки, если клик по объявлению ведет на загрузку приложения через Google Play Store. В момент клика Facebook передает информацию о названиях и идентификаторах рекламной кампании, адсета (группы объявлений в рамках одной кампании) и объявления в зашифрованном виде в Google Install Referrer.

Чтобы начать работу с атрибуцией, в интерфейс Mytracker необходимо добавить ключ для расшифровки – Install Referrer Decryption Key. Его можно получить на портале Facebook for Developers. Если у пользователя подключен Mytracker SDK – пакет библиотек для сбора статистики по приложениям – данные из Facebook начнут выделяться в интерфейсе трекера автоматически.

Чтобы добавить Install Referrer Decryption Key в интерфейс Mytracker, в системе необходимо произвести настройку партнера Facebook для приложения, для которого получен ключ. Таким образом, Mytracker сможет расшифровать данные и использовать их в момент атрибуции установки для Android. Это позволит разделять установки из Facebook по рекламным кампаниям и объявлениям в интерфейсе Mytracker совершенно бесплатно.

В конце октября 2021 г. компания Facebook закрыла для рекламодателей доступ к данным об эффективности кампаний на уровне пользователя, а также добавила новый способ атрибуции установок с Android через Google Install Referrer.

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