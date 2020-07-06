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myTracker начал поддерживать мультиплатформенную атрибуцию

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group объявила о том, что пользователи myTracker теперь могут работать с маркетинговыми данными по веб-аудитории. Это еще один шаг myTracker по предоставлению мультиплатформенной аналитики. Веб-атрибуция позволит сформировать единую картину по всем платформам проекта: определить число уникальных пользователей, отследить последовательность переключения между платформами (веб, iOS, Android), сопоставить данные по рекламным кампаниям.

Кроме того, имея доступ к данным о веб-аудитории и понимая, с каких источников приходит больше всего пользователей, можно более эффективно распределять рекламный бюджет при настройке кампаний.

Для отслеживания веб-трафика необходимо интегрировать myTracker со счетчиком Рейтинг Mail.ru (если он уже подключен к сайту, достаточно передать идентификатор). После этого myTracker начнет собирать статистику не только мобильного приложения, но и сайта (количество просмотров страниц, новых пользователей, продолжительность сессий, дневная активная аудитория и другие показатели) – и рекламодатели получат доступ к аналитике по всем платформам в одном окне.

Атрибуция в myTracker работает по модели last click. Пользователю нужно создать кампанию, выбрать веб-приложение и получить получить готовые ссылки с параметрами, по которым считается атрибуция.

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