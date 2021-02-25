Спецпроекты

Платформа myTracker поможет загружать данные о доходах из различных источников через API

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group объявила о том, что система мультиплатформенной аналитики myTracker запустила бесплатный инструмент для загрузки данных о доходах вне приложения в аккаунт через API межсерверных событий (S2S). Обновление позволит владельцам приложений в одном месте автоматически собирать статистику по доходу из разных источников, анализировать показатели и повысить эффективность дальнейшего развития проекта.

При помощи метода S2S пользователь сможет самостоятельно собрать в интерфейсе myTracker показатели, которые не зависят от платформ. Например, будет доступен просмотр данных о прошлых офлайн-платежах, доходах от подписок на сайте и прочих доходах.

Через S2S API в аккаунт проекта в myTracker можно будет добавлять события, которые не передаются через SDK или происходят в офлайн-формате. К таким целевым действиям можно отнести добавление промокода при покупке онлайн после просмотра рекламы в офлайн-каналах, подтвержденную доставку товара или посещение офиса продаж.

Полученная информация даст владельцам приложений возможность получить комплексное представление о рентабельности затрат и оптимизировать дальнейшие инвестиции в развитие проекта, выбрав наиболее перспективные каналы.

Обновление поможет оптимизировать работу прежде всего пользователям, которым необходимо загружать и анализировать в myTracker исторические данные по доходам, нестандартные виды доходов, а также тем, кому требуется загрузка данных не через SDK.

Вся необходимая информация будет представлена в «Конструкторе отчетов». Для получения данных необходимо выбрать нужный показатель и поставить фильтр по типу дохода – «Универсальный доход».

Другие материалы рубрики

Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси»

YouTube начал крутить рекламу, за которую авторам видео не достается ни копейки

В России запретили рекламу счетчиков электричества, с которыми можно меньше платить

Chrome будет показывать рекламу на стартовой странице всякий раз, когда открывается новая вкладка

Электронные дневники российских школьников сдали в аренду под рекламу

«Яндекс» закрывает офис в Турции

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM

Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?

Техноблог

Следит ли VPN за пользователем?

Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь?

Показать еще

Наука

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам