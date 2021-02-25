Платформа myTracker поможет загружать данные о доходах из различных источников через API

Mail.ru Group объявила о том, что система мультиплатформенной аналитики myTracker запустила бесплатный инструмент для загрузки данных о доходах вне приложения в аккаунт через API межсерверных событий (S2S). Обновление позволит владельцам приложений в одном месте автоматически собирать статистику по доходу из разных источников, анализировать показатели и повысить эффективность дальнейшего развития проекта.

При помощи метода S2S пользователь сможет самостоятельно собрать в интерфейсе myTracker показатели, которые не зависят от платформ. Например, будет доступен просмотр данных о прошлых офлайн-платежах, доходах от подписок на сайте и прочих доходах.

Через S2S API в аккаунт проекта в myTracker можно будет добавлять события, которые не передаются через SDK или происходят в офлайн-формате. К таким целевым действиям можно отнести добавление промокода при покупке онлайн после просмотра рекламы в офлайн-каналах, подтвержденную доставку товара или посещение офиса продаж.

Полученная информация даст владельцам приложений возможность получить комплексное представление о рентабельности затрат и оптимизировать дальнейшие инвестиции в развитие проекта, выбрав наиболее перспективные каналы.

Обновление поможет оптимизировать работу прежде всего пользователям, которым необходимо загружать и анализировать в myTracker исторические данные по доходам, нестандартные виды доходов, а также тем, кому требуется загрузка данных не через SDK.

Вся необходимая информация будет представлена в «Конструкторе отчетов». Для получения данных необходимо выбрать нужный показатель и поставить фильтр по типу дохода – «Универсальный доход».