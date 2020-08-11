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Спецпроекты

В myTracker появились данные о рекламных кампаниях в App Store

ПО Софт Интернет Интернет-реклама

С помощью аналитической платформы для мобильных приложений myTracker на базе технологий Mail.ru Group разработчики могут бесплатно оценить эффективность продвижения по ключевым словам в магазине приложений Apple.

Сервис позволяет не только отследить, сколько пользователей привлекла реклама по ключевым словам в App Store, но и посмотреть аналитику. myTracker отображает стоимость кампании, количество показов объявлений и кликов по ним. Кроме того, в трекере можно оценить эффективность каждого ключевого слова в отдельности.

Также рекламодатели теперь могут сравнить этот источник привлечения пользователей с другими рекламными площадками.

Статистика по кампаниям доступна в оперативных отчетах и конструкторе отчетов myTracker.

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