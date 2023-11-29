Сервис VK поможет развивать сайты и приложения с расширенной аналитикой

MyTracker запустила новый бесплатный инструмент для обезличенной аналитики поведения аудитории сайтов и приложений. Сервис «Пути» покажет, из какой рекламы пользователь перешел на ресурс, какие разделы посещал и какие целевые действия совершал. Статистика позволит найти неочевидные инсайты и слабые места и поможет компаниям и разработчикам развивать свои проекты на базе данных, а не гипотез. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сайты и приложения, подключившие MyTracker, увидят весь путь пользователей. Для этого необходимо выбрать период аналитики и ключевое событие — например, добавление товара в корзину. Инструмент покажет, какое количество пользователей совершили целевое действие за выбранный промежуток времени и что они делали на ресурсе до или после него.

Сервис VK поможет развивать сайты и приложения с расширенной аналитикой

Исследование можно детализировать: задать параметры аудитории по возрасту, географии, устройствам, рекламным каналам, из которых пришли пользователи. С помощью аналитики бизнес увидит, как разные пользователи реагируют на инструменты, интерфейс и контент на сайте или в приложении.

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MyTracker — кроссплатформенная система аналитики и атрибуции для сайтов и мобильных приложений, проект VK. Инструменты позволяют изучать особенности поведения аудитории, оценивать влияние рекламы в разных каналах на продуктовые и бизнес-метрики, прогнозировать доход. Платформа обрабатывает более 50 млрд событий ежедневно.