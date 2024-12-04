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Бизнес сможет интегрировать VK ID и MyTracker в рамках единого решения

Владельцы сайтов могут одновременно установить VK ID и сервис аналитики MyTracker, чтобы больше узнать о своей аудитории, проанализировать предпочтения пользователей и повысить эффективность маркетинговых кампаний. Об этом CNews сообщили представители VK.

В кабинете сервиса авторизации появилась вкладка «Аналитика». После интеграции VK ID SDK версии 2.4 и выше достаточно зайти в новую вкладку и в один клик подключить счётчик MyTracker. После этого будет создан личный кабинет MyTracker, где будут доступны отчёты и аналитика по аудитории сайта. Оба сервиса доступны для интеграции в рамках одного решения: это позволяет сократить время и затраты на разработку.

MyTracker помогает владельцам сайтов анализировать источники трафика и активность пользователей: например, самые просматриваемые товары или длительность сессии. Также бизнес может лучше понять свою аудиторию: пол, возраст, географию, тип устройства, браузер и другие полезные показатели. Все данные передаются в обезличенном виде и только с разрешения пользователя.

С VK ID предприниматели могут сэкономить на разработке собственного решения и доставке SMS при авторизации. Сервис упрощает путь пользователя, снижает барьеры при регистрации и повышает безопасность сайта. Например, уменьшает риски от регистрации ботов благодаря инструментам по их детекции и механизмам антибрутфорса.

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