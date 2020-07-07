Mail.ru Group запустила Look-alike таргетинг на основе данных мобильных трекеров

Mail.ru Group объявила о том, что пользователи рекламной платформы myTarget теперь могут таргетировать мобильную рекламу на Look-alike аудиторию, сформированную по данным мобильных трекеров, интегрированных с платформой. Алгоритмы машинного обучения подберут аудиторию, наиболее похожую на тех пользователей, которые недавно установили приложение или совершили в нем целевые действия, например, добавили товар в корзину. Новая опция создана специально для рекламодателей, продвигающих мобильные игры и приложения.

С помощью Look-alike рекламодатели могут таргетировать кампании на ту аудиторию, которая с высокой долей вероятности заинтересуется их продуктом. Новый инструмент повышает эффективность продвижения: например, если задача рекламодателя — быстро расширить аудиторию приложения, то в качестве исходной выборки для построения Look-alike можно выбрать аудиторию, которая недавно его установила. Если же основная цель кампании — монетизация, в качестве исходной аудитории можно установить сегмент пользователей, которые совершали покупки в приложении.

Одним из первых рекламодателей, протестировавших Look-alike по событиям внутри приложений, стал сервис такси Ситимобил. В качестве исходной выборки использовали аудиторию, которая совершила первую поездку за последние 60 дней, по данным myTracker. В Look-alike выбрали охват трех миллионов похожих пользователей, чтобы алгоритмы системы качественно обучались на большом объеме аудитории.

Эффективность рекламы сравнивали с кампаниями, в которых выбрали аналогичные соцдем настройки, рекламный формат и креатив, но для охвата релевантной аудитории вместо Look-alike выбрали таргетинг на категорию приложений «Карты и навигация». За месяц работы реклама с подключением Look-alike принесла на 26% больше новых клиентов, чем контрольные кампании, при этом стоимость привлечения (CPA) оказалась на 50% ниже.

Воспользоваться опцией могут рекламодатели, подключившие в myTarget хотя бы один мобильный трекер, интегрированный с платформой. На основании его данных можно сформировать исходную выборку для построения Look-alike аудитории и использовать ее для привлечения новых пользователей при запуске рекламных кампаний. Ранее строить аудитории Look-alike в myTarget можно было на основе списка пользователей из CRM-системы рекламодателя и данных счетчика top.mail.ru.

Look-alike – технология, которая позволяет охватить пользователей, похожих на исходную аудиторию по социально-демографическим признакам, интересам и поведению в сети. Это дает возможность привлечь новых пользователей, которые с наибольшей вероятностью заинтересуются продвигаемым предложением.