Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

В маркетинговой платформе myTracker появилась аналитика по подпискам в мобильных приложениях

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама

Пользователи мобильной маркетинговой платформы myTracker получили доступ к аналитике информации о количестве подписок (в том числе пробных) и аудитории, которая пользуется приложением по подписной модели. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Разработчики приложения смогут отслеживать количество подписок (включая пробные), показатель конверсии из пробной подписки в платную, оценивать размер дохода, который приносит продукту подписная модель. Также в myTracker есть данные об аудитории, которая пользуется приложением по подписке. Новые метрики доступны в рамках конструктора отчетов.

Разработчики могут оценить структуру своих доходов в разрезе покупок внутри приложения (in-app) и подписок и понять, какая из этих моделей более прибыльна. Кроме того, теперь очевидно, аудитория каких площадок предпочитает разовую оплату, а какие пользователи подписываются на длительный срок.

Другие материалы рубрики

Google оштрафуют за нарушение российского законодательства

Сбербанк вложился в сервис по размещению рекламы на такси

Google описал стратегию войны с блокировкой рекламы в Chrome

Техника

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10: юбилейный флагман

Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки для учебы: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии