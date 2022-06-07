В CIAM-системе RooX UIDM появилась функциональность для сквозной веб-аналитики

RooX, разработчик системы аутентификации и авторизации RooX UIDM, добавила интеграцию с системами веб-аналитики. Теперь RooX UIDM может обогащать «Яндекс метрику» и Google Analytics данными о пути пользователя. Интеграция будет особенно полезна для сквозного анализа маркетинговых акций, рассчитанных на привлечение новых клиентов или заявок. Она позволит департаментам маркетинга лучше проанализировать привлеченные лиды и избежать их двойного учета.

В некоторых отраслях регистрация нового клиента предполагает не просто заполнение формы с контактными данными. Регистрация может быть многошаговым бизнес-процессом с асинхронными проверками. Например, банки могут проверять новых пользователей в ЕСИА и на присутствие в «черных» списках (в частности, человек находится в розыске или не подтверждён его паспорт, компания проходит процедуру ликвидации или у нее отозвана лицензия).

Ранее путь такого пользователя по данным систем веб-аналитики заканчивался на нажатии кнопки «Отправить заявку на регистрацию». Собрать данные о дальнейших этапах обработки заявки было невозможно или трудоемко. Теперь в RooX UIDM можно легко отследить все этапы, так как результаты проверок в процессе регистрации и многие другие события, касающиеся пользователя, фиксируются в специальной базе данных событий аудита. В рамках интеграции обезличенные, но ассоциированные с трекинг-идентификаторами данные об этих событиях через специальный адаптер транслируются в «Яндекс метрику» или Google Analytics. Система веб-аналитики достраивает из этих данных воронку конверсии. Так интеграция RooX UIDM c системами веб-аналитики позволяет получить более полную информацию о пути пользователя.

Кроме события создания пользователя, подобным образом могут обрабатываться и другие события системы аудита RooX UIDM.

Как быстро и без потерь перейти на отечественную IdM-систему: план действий Импортонезависимость

«Наши клиенты стремятся не просто массово предлагать своим пользователям (покупателям, поставщикам, партнерам) скидку, новый продукт или тариф, а сделать каждому актуальное индивидуальное предложение, основанное на анализе данных. Также и мы развиваем RooX UIDM как систему, обеспечивающую персонализированный пользовательский опыт в задачах аутентификации и авторизации. Интеграция аутентификации и веб-аналитики дает более полную информацию для анализа пути пользователя», — сказала Наталия Леднева, директор по маркетингу компании RooX.