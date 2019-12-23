Mail.ru Group и Maer Group запускают продажу цифровой наружной рекламы в десяти городах России

Mail.ru Group объявила о расширении списка доступных форматов и регионов размещения цифровой наружной рекламы (DOOH – Digital out-of-home) после успешного выхода на рынок цифровой офлайн-рекламы в конце лета. Интернет-холдинг совместно с оператором Maer Group запускают продажу DOOH на премиальных носителях – цифровых медиафасадах и суперсайтах – в десяти городах России: Москве, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Челябинске, Перми, Уфе и Тюмени.

Рекламодатели смогут использовать programmatic-закупку и таргетинг в режиме реального времени для максимального охвата целевой аудитории. У компаний в разных регионах страны появится возможность показывать рекламу на крупноформатных носителях DOOH для повышения имиджевых показателей и запуска омниканальных performance-кампаний.

«Mail.ru Group вышла на новый для себя рынок цифровой офлайн-рекламы в августе и за несколько месяцев сделала значительный шаг в развитии этого направления. Вместе с партнерами мы предоставляем рекламодателям эффективные технологичные решения не только в DOOH, но и на смежном рынке indoor-рекламы. В сотрудничестве с Maer Group мы рады открыть клиентам новые перспективы работы с премиальными цифровыми форматами и вывести programmatic-закупку наружной рекламы в регионы», — сказала Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.ru Group.

Интеграция технологий Maer Group с экосистемой маркетинговых инструментов Mail.ru Group позволяет таргетировать цифровую наружную рекламу на целевую аудиторию в режиме реального времени. Портрет аудитории вблизи рекламных конструкций анализируется по открытым обезличенным данным за доли секунды. Система автоматически показывает релевантный ролик в зависимости от состава аудитории рядом с медиафасадом или суперсайтом.

«С начала 2019 г. мы подключили наши цифровые рекламоносители уже к нескольким programmatic-платформам. Возможность подавать рекламу на премиальных носителях, «не выходя из офиса», вначале появилась у рекламодателей Москвы и Московского региона. И эта услуга набирает популярность: она понятна бизнесу и удобна в работе. С нашим партнером Mail.ru Group мы сделали еще одно важное событие уходящего года: мы подключили к передовым технологиям десять ключевых регионов страны. Как владельцы цифрового инвентаря, мы заинтересованы в programmatic-продажах наружной рекламы, они дают нам новых клиентов. В 2020 г. мы увеличим нашу региональную сеть медиафасадов, и услуга programmatic-размещения станет доступна еще большему количеству рекламодателей», — сказал основатель и СЕО компании Maer Group Константин Майор.

Цифровая наружная реклама позволяет рекламодателям не только использовать новые подходы к продвижению в классическом рекламном канале, но и запускать О2О-кампании. На базе обезличенных данных формируется сегмент, с которым клиенты могут продолжить коммуникацию на других цифровых площадках. Например, по итогам кампании можно запустить в myTarget рекламу, таргетированную на аудиторию, ранее охваченную наружной рекламой.

Сквозная аналитика позволит оценить влияние кампаний и на офлайн-показатели бизнеса. Благодаря работе с MAC-адресами рекламодатели могут анализировать процент доходимости пользователей до торговой точки. Подключение собственной CRM-базы клиента даст возможность оценить конверсию показов рекламы в офлайн-действия пользователей.

В дальнейшем инструмент будет переведен для самостоятельной настройки в myTarget.