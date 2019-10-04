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Navicon представил триггерную аналитическую платформу Ayra

Интеграция Бизнес-приложения

Navicon представил свою новую разработку – триггерную аналитическую платформу Ayra, предназначенную для управления восприятием бренда. Решение собирает и обогащает данные, проводит мониторинг показателей, выбирает самые эффективные для бизнеса сценарии и, главное, формирует рекомендации по достижению плановых KPI, а затем на основе принятых решений может ставить задачи другим системам.

Платформа состоит из четырех модулей, каждый из которых помогает решать задачи, связанные с маркетингом и продажами. Модуль Ayra.OmniYou предназначен для повышения ROI маркетинговых активностей. Он поможет объединить все каналы, используемые для продвижения, в единую систему, а также сегментировать аудиторию и сместить фокус в коммуникациях с офлайн-каналов на цифровые.

Модуль Ayra.Promo позволяет спрогнозировать ROMI каждой промо-акции на основе данных о структуре торговых сетей и прогнозе продаж, сформировать цифрового двойника товаропроводящей сети, проанализировать эффективность промо-акции и выделить факторы, которые привели к успеху. Ayra.Sales поможет компании скорректировать план производства, оптимизировать состояние склада, найти аномальные отклонения от прогнозируемых значений и рассчитать бонусы для сотрудников отдела продаж, сетей и дистрибьюторов.

Наконец, модуль Ayra.SFE автоматически планирует визиты торговых и медицинских производителей, создает динамические KPI с учетом результатов предыдущего визита, составляет алгоритмы категоризации территорий и отслеживает остатки на складе.

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