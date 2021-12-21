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Билайн бизнес запускает новый инструмент для проведения маркетинговых исследований

Билайн бизнес запустил новый функционал Self-service в рамках сервиса «Мобильные опросы». Теперь пользователи получат возможность самостоятельно создавать опросы и еще быстрее получать результаты.

«Мобильные опросы» — это стратегически важный инструмент для руководителей и маркетологов различных компаний, независимо от сферы деятельности и размеров бизнеса. При помощи опросов можно увидеть и понять благоприятные направления для развития, а также определить пути оптимизации бизнеса.

Билайн представил данную услугу внешнему рынку более года назад. Респондент получает приглашение пройти опрос и может принять участие в удобное для него время в безопасной среде непосредственно в смартфоне.

Self-service – услуга, где у клиента есть возможность самостоятельно выбрать по имеющимся в личном кабинете параметрам целевую аудиторию исследования, сформировать анкету и после модерации Билайн запустить опрос в короткие сроки.

Какие преимущества у продукта билайн в отличие от других сервисов, и как это работает?

  • Услуга отличается широкими возможностями таргетирования – найти нужную целевую аудиторию можно по более чем 700 параметрам, сформированным с использованием технологий больших данных и получить готовый сегмент, рекрутированный случайным образом из абонентской базы билайн. Участие в опросе принимают только абоненты, давшие согласие билайн на обработку данных;
  • услуга характеризуется также высокой конверсией, так как за прохождение опроса респонденты получают вознаграждение – скидку на услуги связи билайн;
  • услуга охватывает всю Россию. Широкое покрытие и объем абонентской базы билайн открывают новые возможности для поиска трудных и малоизученных сегментов аудитории в отдаленных регионах страны;
  • функционал платформы позволяет запрограммировать до 35 вопросов и выстроить сложную логику;

Данная услуга включает в себя:

  • самостоятельный выбор аудитории по готовым параметрам в личном кабинете услуги билайн.ПРОдвижение;
  • возможность самостоятельно запрограммировать анкету;
  • SMS-рассылку с предложением пройти опрос;
  • сбор заполненных анкет;
  • отчет о результатах опроса.

В случае, если функционал Self service все же окажется недостаточным, то билайн предоставляет своим клиентам дополнительные услуги, которые входят в пакет Full-service.

В рамках сервиса Full-service маркетологи-аналитики билайн оказывают поддержку проектов клиентов, помогают не только четко формулировать вопросы для анкеты, но и правильно интерпретировать полученные данные, а также подбирать таргетированные аудитории с использованием инструментов больших данных по дополнительным параметрам.

Кроме того, клиент может воспользоваться услугой «Мобильные опросы», в которой задействуется его собственная клиентская база, а не только пользовательский пул оператора.

Технологическим партнером проекта выступает компания Oprosso.

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