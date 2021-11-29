VK добавила возможность выбора порядка выдачи товаров в объявлениях с динамическим ремаркетингом

Рекламодатели myTarget из сферы электронной коммерции теперь могут выбирать оптимальный вариант отображения товаров в рекламных кампаниях с динамическим ремаркетингом. Это позволит гибко настраивать продвижение на тех, кто уже взаимодействовал с товарами на сайте или в приложении, проверять разные гипотезы и еще эффективнее мотивировать пользователей на целевые для бизнеса действия.

С помощью нового инструмента рекламодатели, которые продвигают свои товары и услуги, смогут выбирать различные последовательности отображения позиций из товарного фида в рекламных объявлениях. Для этого во время настройки кампании в myTarget необходимо в пункте «Порядок выдачи товаров из фида» выбрать одну из пяти опций. Для каждого шаблона в кабинете можно посмотреть подсказки, с какими аудиторными сегментами подход сработает эффективнее. Алгоритмы будут показывать в рекламе те товары, которые отвечают выбранному подходу и вероятнее приведут к совершению пользователями целевых действий.

Например, чтобы привлечь пользователей, которые интересовались определенными товарами, но так и не добавили их в корзину, подойдет шаблон «Просмотренные товары». При выборе этого формата слайды карусели будут показываться в следующей последовательности: просмотренные товары, рекомендованные товары, топ товаров по категориям.

Чтобы вернуть на сайт или в приложение клиентов, которые добавили товары в корзину, но не купили их, лучше использовать шаблон «Корзина + рекомендованные товары» или «Корзина + просмотренные товары».

Чтобы достичь нужных бизнес-результатов важно пробовать все пять логик на старте, используя инструмент A/B тестирования. Это поможет найти наиболее эффективное сочетание шаблона и сегмента аудитории. Такой подход позволит увеличить показатели конверсии (CR) и кликов (CTR), повысить рентабельность инвестиций в продвижение и привлечь наиболее заинтересованную в покупке аудиторию.

Инструмент можно использовать при наличии товарного фида, а также при установленном коде динамического ремаркетинга или настроенной интеграции с трекерами мобильных приложений.