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Новый «Мастер отчетов» в «Директе»: запуск открытого бета-тестирования

Новый «Мастер отчетов» сохранил все привычные функции для анализа эффективности рекламных кампаний, но теперь работает быстрее и предлагает расширенные возможности для настройки и визуализации данных. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Директа».

«Яндекс Директ» начинает тестирование обновленного «Мастера отчетов». В новой версии разработчики ускорили загрузку отчетов и оптимизировали работу с ними. Метрики теперь собраны в интуитивно понятные группы, что упрощает навигацию по показателям. Появилась возможность предустанавливать группировки и метрики, а управление видом отчета стало более гибким — теперь можно менять ширину колонок, перемещать, удалять столбцы и т.д.

Инструмент по-прежнему позволяет создавать персонализированные отчеты с различными комбинациями данных. Все метрики разделены на три группы: для анализа трафика (показы, клики, CTR и другие), эффективности (конверсии, CR, CPA, ДРР и другие) и охватной рекламы (SOV, просмотры, видимость и др.).

Среди новых функций «Мастера»: меню быстрых действий для каждой колонки, при выборе которого можно совершать над колонками различные действия (удалить, отсортировать, поменять местами и др.); возможность использовать предустановленные настройки, которые можно изменить под себя и использовать как базовые; возможность делиться ссылкой на текущее состояние отчета со всеми выбранными настройками (это может быть удобно, если нужно переслать отчет с сохранением всех настроек).

Изменения коснулись также показателей эффективности. С 17 апреля 2025 г. метрика «Доход» рассчитывается единообразно во всех отчетах — только по выбранным целям, по которым передается доход. Если выбрано несколько целей, доход будет рассчитываться как сумма по всем указанным целям.

Дополнительно в «Мастере отчетов» появилась вспомогательная метрика «Ценность конверсий», отражающая суммарную оценку дохода от достижения цели, и производные от нее показатели: ДРР, ROI и прибыль по ценности.

«Директ» продолжает развивать обновленный «Мастер отчетов» и в будущем добавит в него как оставшиеся возможности оригинальной версии, так и новые функции. Сейчас можно использовать обе версии инструмента.

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