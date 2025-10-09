Разделы

В новом инструменте «Яндекс Вебмастера» можно получить расширенные данные о том, какие запросы приводят пользователей на сайт

В «Яндекс Вебмастере» появилась бета-версия нового инструмента «Расширенная аналитика поисковых запросов по URL (β)». С его помощью можно получить информацию о запросах, которые приводят пользователей на конкретную страницу сайта. Данные отображаются формате удобного отчета с кликами, показами, датами и регионами. Доступ к функциональности постепенно появится у всех пользователей до конца недели.

С помощью нового инструмента можно: узнать, какие запросы задают пользователи, чтобы найти те или иные страницы сайта; получить подробные данные о показах и кликах по страницам; выяснить, из каких регионов приходят посетители; определить, по каким запросам страница уже появляется в поиске, но занимает невысокие позиции; увидеть запросы с большим числом показов, но сравнительно низким CTR.

Инструмент позволяет отследить динамику этих изменений за период до полутора лет. Это позволяет найти точки роста: выявить ключевые слова, которые обладают хорошим потенциалом для повышения трафика при дальнейшей оптимизации страницы.

Воспользоваться новым инструментом можно в интерфейсе сервиса или через API, где можно задать нужные параметры: массив URL, регионов, диапазон дат.

Все пользователи могут загружать до 100 URL в день в одном запросе.

Для специалистов, которым требуется большее количество URL и запросов, предусмотрен расширенный доступ. В него входит: 500 тыс. запросов в инструмент в месяц; возможность дополнительно увеличивать лимит; поддержка персонального менеджера с сопровождением на всех этапах работы с инструментом.

