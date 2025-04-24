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AdRiver запустил новый инструмент для оценки эффективности видеорекламы на партнерских площадках

Сервис управления и аудита интернет-рекламы AdRiver представил новое решение для владельцев сайтов и мобильных приложений. Теперь они могут оценивать эффективность видеорекламы на собственных площадках в разрезе нескольких метрик: слышимости, видимости, досмотров и других показателей. Об этом CNews сообщили представители AdRiver.

Новый инструмент позволяет эффективнее управлять видеорекламой. Он оценивает вовлечение целевой аудитории в общение с брендом по уровню досмотров ролика и числу кликов по нему. Также новое решение позволяет анализировать слышимость рекламных сообщений в течение всего видео. На базе полученных данных рекламодатель принимает решение о продолжении кампании или внесении изменений в ее настройки.

Аналитика в разрезе каждой кампании доступна в едином окне. Среди показателей эффективности видеорекламы: показы, клики, CTR, видимость и другие метрики. Для оценки результатов промо новый инструмент соотносит целевые события с конкретными роликами, местами размещения и другими параметрами, доступными для детализации в AdRiver.

Перед использованием инструмента необходимо установить на сайт код AdRiver.

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