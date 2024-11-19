«Лента» усовершенствовала поиск товаров в мобильном приложении

Розничная сеть «Лента» внедрила новые инструменты персонализации в мобильном приложении.

Специалисты «Ленты» интегрировали в мобильное приложение ряд новых инструментов. На первом этапе команда data science внедрила в поиск и каталог гиперперсонализацию, которая учитывает историю покупок онлайн и в магазинах и предлагает покупателю товары, которые он приобретал ранее. Благодаря этому показатели кликабельности (CTR) из поиска и каталога увеличились на 6% и 2% соответственно.

Специалисты компании разработали новые алгоритмы персонализации в онлайне. Теперь клиентам, ищущим тот или иной товар, предлагают приобрести позиции, которые он или другие пользователи приложения со схожим покупательским поведением приобретают офлайн. Также приложение рекомендует приобрести сопутствующие или похожие товары при выборе определенной позиции. Работа над этими рекомендациями позволила увеличить конверсию товарных каруселей в карточке товара на 13%.

Команда «Ленты» внедрила сервис по автоматическому исправлению опечаток в поиске товаров, что позволило снизить количество пустых запросов в два раза – с 2,8% до 1,47%.

Кроме того, «Лента» усовершенствовала работу с персональными предложениями. Пользователи приложения получают персональные push-уведомления о скидке на любимые товары. Ещё один алгоритм на основе периодичности заказов рассчитывает, когда необходимо повторить покупку, после чего пользователь получает push-уведомление с напоминанием. Персональные уведомления о релевантных товарах, по сравнению с неперсональными, позволяют увеличить конверсию в заказ и выручку с клиента до 10%.