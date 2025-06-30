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«VK Реклама» представила ИИ редактор рекламных текстов

В «VK Рекламе» появился ИИ редактор рекламных текстов, он укажет рекламодателю на ошибки и несоответствие правилам модерации и подскажет, как их исправить, сохранив смысл исходного месседжа. Об этом CNews сообщили представители VK.

«VK Реклама» продолжает внедрение ИИ для оптимизации пользовательского пути и сокращения времени запуска кампаний. Благодаря инструментам на базе собственного семейства языковых моделей процесс модерации рекламного объявления станет понятнее и прозрачнее, а рекламодатели смогут избежать возможных ошибок при написании текстов и быстрее запустить рекламу.

ИИ редактор проверяет написанный пользователем рекламный текст как на грамматику, так и на соответствие правилам модерации. Найденные ошибки подсвечиваются, а ниже всплывает пояснение о критических ошибках: почему они были выделены. При этом у рекламодателей есть возможность не править ошибки вручную, а предоставить это ИИ редактору, нажав кнопку «Исправить».

Помимо критических ошибок, ИИ предоставляет пользователям отдельные рекомендации по улучшению рекламного объявления в целом. Они отражены во всплывающей подсказке «Как пройти модерацию».

В ИИ редакторе есть также функция умного изменения текстов. ИИ может сократить текст, переписать его в разговорном или более формальном стиле, сохранив исходный смысл и главный посыл. Чтобы воспользоваться функцией, нужно выбрать желаемую команду в меню с генерацией.

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Цифровизация

«Создание грамотного продающего текста это одна из ключевых составляющих любой рекламной кампании. Однако не у всех рекламодателей есть ресурсы для того, чтобы нанять профессионального копирайтера. Понимая это, мы развиваем и совершенствуем наши инструменты автоматической генерации текстов. Запуск ИИ редактора в «VK Рекламе» позволит рекламодателям не только быстро редактировать текстовые креативы, но и избегать возможных ошибок при прохождении модерации, что кратно упростит создание баннера. Более того, мы уже сейчас видим эффект на рекламных кампаниях сегмента СМБCTR баннеров с автогеном превысил CTR баннеров с пользовательским текстом на 25%, а при рекламе сайтов разница в CTR составила 59% в пользу автогена», — отметила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.

В 2025 г. «VK Реклама» обновила инструментарий для автоматического создания текстов объявлений. Пользовательский путь от идеи до создания готового креатива стал намного быстрее и удобнее. Инструмент «VK Рекламы» сам создает три варианта уникальных текстов, на основе информации о продукте и уникальном товарном предложении, и автоматически подставляет их в обязательные поля баннера.

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