Rutube представляет новый продукт Rutube Media Network совместно с маркетплейсом Centra

Centra, маркетплейс digital-инвентаря, стал эксклюзивным партнером по развитию нового продукта Rutube Media Network (RMN) — рекламной платформы, построенной на базе охватной сети интернет-ресурсов, в которые интегрирован видеоплеер Rutube.

«Сейчас в России происходит очень активное замещение плеера YouTube на различных ресурсах. Среди русскоязычных видеоплощадок Rutube является лидером: с августа 2024 г. 9,5 млн единиц контента было перенесено на нашу платформу и сейчас в процессе интеграции несколько десятков топовых сайтов разных категорий, — сказал Алексей Каштанов, глава рекламного бизнеса Rutube. — Уже в I квартале 2025 г. планируем значительно увеличить охват платформы. Мы уже провели первые размещения для нескольких рекламодателей и довольны показателями — средняя досматриваемость составляет порядка 70%, CTR — до 3,5%».

В рамках Rutube Media Network для рекламодателей доступны форматы Pre-roll, Mid-roll и Post-roll, спектр таргетингов по тематикам. Все возможности размещения, а также специальные проекты и интеграции будут эксклюзивно представлены на маркетплейсе digital-инвентаря Centra, входящего в группу компаний Realweb.