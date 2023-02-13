«БКС мир инвестиций» запустил рекламную кампанию на основе искусственного интеллекта

«БКС мир инвестиций» запустил контекстную рекламную кампанию, материалы для которой были созданы с помощью нейронных сетей. Для подготовки текстов использовалась нейросеть ChatGPT. Визуальные изображения по текстовым описаниям создавались с помощью Midjourney. Об этом CNews сообщили представители «БКС мир инвестиций».

«Алгоритмы искусственного интеллекта давно используются в финансовой сфере, в том числе при обработке данных. Но сегодня мы видим, что они способны брать на себя и творческие функции. БКС является новатором в области внедрения новых технологий, и наш пилотный проект – это первый шаг на пути к реализации более масштабных программ. Благодаря применению нейросетей мы ожидаем рост эффективности наших бизнес-процессов и как итог – сокращение acquisition cost на привлечение», – отметила Ирина Лебедева, вице-президент по маркетингу и бренду «БКС мир инвестиций».

Концепция сборки рекламных кампаний с применением новых технологий кардинально меняет весь рекламный рынок. Традиционный процесс запуска кампании включает в себя комплекс мероприятий: анализ аудитории, выявление портрета клиента и его потребностей, подготовку текстов и изображений. При этом значительная часть работы занимает разработка изображений, которые играют ведущую роль в баннерной рекламе. Теперь с помощью нейронных сетей срок создания визуальных материалов значительно сокращается, как и количество задействованных в процессе специалистов. Значительно уменьшается и временной цикл запуска кампаний, что дает возможность оперативно приступить к продвижению новых продуктов, акций и событий, а также позволяет увеличить количество А/Б тестов (bucket testing или split-run testing – методология исследования пользовательского опыта).

Нейросеть способна создавать уникальный креатив, не имеющий аналогов на рынке, а значит, коэффициент кликабельности CTR будет гораздо выше. Кроме того, подготовка материалов с помощью нейросети более финансово выгодна для компании.