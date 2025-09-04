Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sandler Karen Сэндлер Карен
УПОМИНАНИЯ
Sandler Karen и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12075 2
|GNOME Foundation 23 2
|Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 59 1
|Открытые технологии 709 1
|SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 17 1
|Adobe Systems 1563 1
|Broadcom - VMware 2437 1
|Dell EMC 5059 1
|X Corp - Twitter 2897 1
|Microsoft Corporation 25033 1
|Meta Platforms - Facebook 4498 1
|IBM - International Business Machines Corp 9505 1
|Oracle Corporation 6801 1
|Red Hat 1334 1
|HP - Hewlett-Packard 3630 1
|SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
|Linux Foundation 188 1
|McGovern Neil - Макговерн Нил 8 1
|Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 1
|Lunduke Bryan - Ландьюк Брайан 1 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152740 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 463 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
