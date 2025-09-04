Разделы

Sandler Karen Сэндлер Карен


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 GNOME Foundation обезглавлена. Директор продержался на посту меньше 4 месяцев 2
25.10.2023 GNOME Foundation возглавила «профессиональный шаман, целительница, писательница» без опыта работы в ИТ 2
27.01.2016 Главная Linux-организация изгнала из правления частных разработчиков 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Sandler Karen и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12075 2
GNOME Foundation 23 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 59 1
Открытые технологии 709 1
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 17 1
Adobe Systems 1563 1
Broadcom - VMware 2437 1
Dell EMC 5059 1
X Corp - Twitter 2897 1
Microsoft Corporation 25033 1
Meta Platforms - Facebook 4498 1
IBM - International Business Machines Corp 9505 1
Oracle Corporation 6801 1
Red Hat 1334 1
HP - Hewlett-Packard 3630 1
Microsoft - LinkedIn 671 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
Linux Foundation 188 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7934 2
Стандартизация - Standardization 2207 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3449 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13154 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2119 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5188 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 128 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11054 1
Linux OS 10609 2
Linux - Debian GNU 514 1
Ruby - Язык программирования 153 1
BusyBox 17 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 852 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 1
Samba 149 1
Apple iPhone 6 4863 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 184 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 239 1
QEMU 55 1
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 1
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 1
Lunduke Bryan - Ландьюк Брайан 1 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 1
ИТ-аналитика 46 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 593 1
Английский язык 6815 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8145 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1238 1
Металлы - Платина - Platinum 474 1
Металлы - Серебро - Silver 788 1
Металлы - Золото - Gold 1180 1
НКО - Некоммерческая организация 533 1
The Register - The Register Hardware 1653 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 463 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2547 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
