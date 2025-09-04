Разделы

Million Holly Миллион Холли


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 GNOME Foundation обезглавлена. Директор продержался на посту меньше 4 месяцев 1
09.10.2024 В GNOME Foundation полетели головы. Создатели знаменитой графической оболочки для Linux живут не по средствам 1
22.07.2024 Директора GNOME Foundation вышвырнули вон тайным голосованием. Причины увольнения – строжайшая тайна, сообщество в бешенстве и требует подробностей 1
25.10.2023 GNOME Foundation возглавила «профессиональный шаман, целительница, писательница» без опыта работы в ИТ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Million Holly и организации, системы, технологии, персоны:

GNOME Foundation 23 4
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 59 2
HP - Hewlett-Packard 3635 2
Red Hat 1335 2
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 17 1
X Corp - Twitter 2898 1
Microsoft Corporation 25054 1
Открытые технологии 710 1
Google LLC 12092 1
Microsoft - LinkedIn 673 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7963 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2147 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3488 3
Стандартизация - Standardization 2207 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1410 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 2
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 77 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10892 1
Repository - Репозиторий 986 1
Оповещение и уведомление - Notification 5191 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30484 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16540 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9583 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 128 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8029 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11098 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 4
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 241 4
Linux - Debian GNU 514 3
Ruby - Язык программирования 154 3
Linux OS 10644 2
BusyBox 17 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 187 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 854 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 168 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
QEMU 55 1
Samba 149 1
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 3
Sandler Karen - Сэндлер Карен 3 2
Lunduke Bryan - Ландьюк Брайан 1 1
Day Allan - Дэй Аллан 2 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53005 2
Россия - РФ - Российская федерация 153257 2
НКО - Некоммерческая организация 536 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8174 2
ИТ-аналитика 46 2
Contributor Covenant - Кодекс Поведения участника 18 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1240 2
Английский язык 6824 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7810 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1266 1
Философия - Philosophy 477 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 599 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3313 1
The Register - The Register Hardware 1659 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2558 1
