Директора GNOME Foundation вышвырнули вон тайным голосованием. Причины увольнения – строжайшая тайна, сообщество в бешенстве и требует подробностей

Одного из директоров GNOME Foundation тайно уволили и скрыли этот факт не только от общественности, но и от сообщества GNOME. Об этом стало известно лишь месяцы спустя, но причина его отстранения держится в секрете, что вызывает гнев сообщества. Его также заблокировали в GitLab и Discourse, что подогревает интерес к этой истории.

Тайное увольнение топ-менеджера

Управляющий совет организации GNOME Foundation, которая курирует свободное графическое окружение GNOME для Unix-подобных операционных систем, исключил из состава совета директоров Сонни Пирса (Sonny Piers). Об этом знал лишь очень узкий круг лиц, притом тайну увольнения Пирса удавалось хранить на протяжении нескольких месяцев.

Пирса отстранили от должности в середине мая 2024 г., а известно об этом стало лишь в конце июля 2024 г. При этом Пирса также исключили из всех существующих комитетов GNOME, но и этого принимавшим решение относительно него показалось мало. Дополнить список «наказаний» было решено блокировкой учетной записи Пирса в комьюнити GNOME в GitLab (репозиторий открытого ПО) и на форуме Discourse.

Сонни также принимал активное участие в разработке не только GNOME, но также мессенджера XMPP и браузера Firefox. Наряду с этим он создал GNOME-приложения Workbench, Tangram и Junction.

LinkedIn Сонни Пирс

Истинная причина увольнения Пирса – тайна за семью печатями, что вызывает гнев сообщества, как и тот факт, что информацию о его отстранении рассекретили лишь спустя более двух месяцев. Более того, сам процесс его изгнания проходил на закрытом заседании, протокол о проведении которого не был опубликован. Имена голосовавших членов совета директоров тоже держатся в тайне.

Сам Сонни Пирс подтвердил факт своего увольнения и заявил, что случившееся сильно потрясло его. Однако он тоже не стал раскрывать детали произошедшего, мотивировав это тем, что не желает навредить людям, работающим GNOME. Он также заявил, что со своей стороны не рассматривает случившееся как межличностный конфликт.

Формальная отговорка

После вопросов сообщества руководители GNOME Foundation приняли решение раскрыть формальную причину увольнения Пирса – на него якобы поступила жалоба за нарушение кодекса поведения в сообществе. При этом вопросы об авторе жалобы, а также о том, что именно нарушил Пирс, и почему для увольнения столь высокопоставленного члена сообщества хватило всего одной жалобы, к моменту выпуска материала оставались без ответа.

Подобное сообщество восприняло не более как отговорку и поставило под сомнение, что решение об увольнении члена совета директоров за закрытыми дверями и без уведомления комьюнити соответствует действующему уставу GNOME Foundation. Участники сообщества настаивают, что подобные процессы должны быть открытыми, как и истинная причина увольнения Пирса.

Также руководству GNOME Foundation не удалось убедить сообщество в том, что Пирса уволили на фоне поступившего на него доноса. По оценке участников, это был лишь повод для увольнения, но не истинная причина. Они также очень хотят знать, кто голосовал за его исключение из состава совета директоров организации.

Вам знать не полагается

Действующий президент GNOME Foundation Роберт Маккуин (Robert McQueen) открыто заявил, что никто пока не собирается информировать сообщество о причинах случившегося. По его словам, ситуация абсолютно беспрецедентная, и в ней замешаны юристы, которые настоятельно рекомендовали не предавать огласке сведения о ней во избежание возможных последствий непосредственно GNOME Foundation и всех вовлеченных в произошедшее субъектов.

В руководстве GNOME Foundation подчеркнули также, что не стали сразу сообщать об исключении Пирса, чтобы ничто не повлияло на процесс выбора нового состава управляющего совета.

Стоит отметить, что недовольство сообщества своим принудительным неведением на деле может им и остаться и не вылиться ни во что более серьезное. Нынешний устав GNOME Foundation дозволяет сокрытие информации о том или ином конфликте в комьюнити в процессе его разрешения, равно как и отказ от публикации протоколов заседаний совета директоров.

Танцы с бубном – более не шутка

Увольнение Пирса – не единственное кадровое изменение в топ-менеджменте GNOME Foundation за последний год. В компьютерном сообществе процесс решения той или иной ИТ-проблемы называют «танцами с бубном», сравнивая компьютерщиков, особенно системных администраторов, с шаманами. Вот только комьюнити GNOME такое сравнение, вероятно, более не кажется удачным.

Все дело в том, что в конце 2023 г. во главе этого сообществ встала настоящая шаманка. CNews писал, что GNOME Foundation возглавила «профессиональный шаман, целительница, писательница», у которой на тот момент даже не было опыта работы в ИТ-сфере.

Речь о Холли Миллион (Holly Million), которая неохотно раскрывает свои предыдущие места работы и сферы деятельности. Известно, в частности, что она работала в большом списке некоммерческих организаций, включая Biobricks Foundation (стандартизация в области использования так называемых биоблоков для создания новых биологических систем), Dignity Moves (помощь бездомным) и Artists United (деятельность этой НКО направлена на формирование более глубокого понимания художников и искусства в целом).

Миллион сменила на посту человека, который посвятил годы жизни ИТ-сфере. Она сместила Нила Макговерна (Neil McGovern), ранее руководившего развитием проекта Debian, а позже возглавившего НКО Ruby Central по разработке языка программирования Ruby.