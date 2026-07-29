НТЦ ИТ РОСА подготовила инструменты сборки образов РОСА 13 для процессоров «Иртыш»

Компания НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, подготовила инструменты для автоматизированной генерации IMG-образов операционной системы на платформе РОСА 13 для процессоров «Иртыш», разрабатываемых компанией «Трамплин Электроникс». Специалисты также запустили образ ОС РОСА на тестовом компьютере с процессором «Иртыш» на архитектуре LoongArch и проверили работу базовых компонентов системы. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В качестве тестовой аппаратной платформы специалисты использовали компьютер с серверным процессором «Иртыш С616» на архитектуре LoongArch. Тестовая система позволила заранее отработать поддержку архитектуры со стороны операционной системы, проверить загрузку образа и подготовить инструменты для последующей сборки ОС под процессоры «Иртыш».

В ходе исследования, специалисты НТЦ ИТ РОСА определили требования к версии ядра Linux, необходимой для работы текущей аппаратной конфигурации. Испытания показали, что корректный запуск обеспечивается с ядром Linux версии 6.18 или новее.

Для предварительной отладки была развернута среда эмуляции архитектуры LoongArch на базе QEMU. Специалисты также разработали инструменты автоматизации, позволяющие проверять корректность работы загрузчика systemd-boot и ускорять тестирование новых сборок операционной системы.

На текущем этапе подготовленный образ ориентирован преимущественно на серверные сценарии. При этом испытания подтвердили возможность запуска графического окружения. На тестовой платформе были проверены оконный менеджер Hyprland в связке с терминалом Alacritty, а также рабочее окружение LXQt. Другие графические среды и прикладные сценарии в объем текущего этапа испытаний не входили.

«Адаптация операционной системы к новой процессорной архитектуре включает не только сборку программных пакетов, но и проверку ядра, загрузки системы, формирования образов и работы базовой графической подсистемы. На текущем этапе мы подтвердили работоспособность ключевых компонентов платформы РОСА 13 в среде LoongArch и подготовили инструменты, которые позволят быстрее собирать и проверять образы для процессоров “Иртыш”. Полученный технологический задел станет основой для дальнейшего развития совместной программно-аппаратной платформы», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

Созданные специалистами НТЦ ИТ РОСА инструменты автоматизируют подготовку IMG-образов для процессоров «Иртыш» и упрощают проверку новых сборок. Результаты проведенных работ могут использоваться для дальнейшего тестирования операционной системы на целевых аппаратных конфигурациях, расширения поддержки оборудования и формирования программно-аппаратных комплексов на базе процессоров «Иртыш».

«Для заказчика важен не отдельный процессор или отдельная операционная система, а полноценная программно-аппаратная платформа, готовая к решению корпоративных и инфраструктурных задач. Подготовка инструментов сборки образов РОСА для процессоров “Иртыш” стала важным этапом нашего сотрудничества. Она создает техническую основу для расширения испытаний, развития экосистемы совместимого программного обеспечения и последующего создания программно-аппаратных комплексов для государственных организаций, объектов критической информационной инфраструктуры, промышленности и бизнеса», — сказал Василий Воробушков, директор по развитию компании ООО «Трамплин Электроникс».

НТЦ ИТ РОСА и «Трамплин Электроникс» ранее заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее адаптацию операционной системы «РОСА Хром» для архитектуры процессоров «Иртыш». В линейку входят процессоры «Иртыш C616», «Иртыш C632», «Иртыш C664», и SnC (система на кристалле) «Иртыш A68SV».