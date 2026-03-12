Выкуплена и воскрешена операционная система DR-DOS, легендарная «убийца» MS-DOS

Возобновлена разработка DR-DOS

Возобновлена разработка дисковой операционной системы DR-DOS. По сообщению издания The Register, малоизвестная компания выкупила права на соответствующий товарный знак и перезапустила официальный веб-сайт проекта DR-DOS.com, которые продолжительное время не подавал признаков жизни.

В настоящее время в разработке находится версия 9.0 легендарной ОС, созданной компанией Digital Research 80-е гг. XX века в ответ на запрос со стороны рынка, где тогда практически безраздельно властвовала MS-DOS корпорации Microsoft. С начала 2026 г. состоялось уже шесть предварительных релизов системы, текущая сборка имеет индекс 9.0.291.

В теме на Reddit, посвященной развитию DR-DOS, созданной пользователем под псевдонимом CheeseWeezel, сообщается, что права на бренд DR-DOS в январе 2022 г. приобрела компания Whitehorn Ltd. Co. Предпоследний его владелец – компания DeviceLogics – просила за него $25 тыс. Сколько выложила за на него Whitehorn, неизвестно.

CheezeWeezel называет себя разработчиком ОС и новым владельцем интеллектуальной собственности, связанной с проектом.

Yuheng Ouyang / unsplash.com Классические ПК IBM работали под управлением DOS

Мало известно и о самой компании. На обнаруженном The Register веб-сайте – whiterhorn.ltd, который, предположительно, принадлежит ей, сообщается, что бизнес Whitehorn заключается в «создании привлекательных и информативных веб-сайтов, соединяющих нас с нашей аудиторией на личном уровне и одновременно приносящих пользу нашим партнерам». Сайт состоит из единственной страницы, малоинформативен и, скорее, напоминает «заглушку».

По данным theorg.com, учредителем и управляющим директором компании с таким названием, зарегистрированной в Санд-Спрингс (штат Оклахома, США), является Джейсон Уайтхорн (Jason Whitehorn).

Разработка с нуля

По словам CheeseWeezel, разработка DR-DOS ведется с нуля, на основе имеющихся спецификаций. Код проектов, связанных с этой ОС, таких как EDR-DOS, FreeDOS, в ней сегодня отсутствует. Наработки компании Caldera, одного из бывших владельцев системы, также не задействованы. Разработчик утверждает, что новая кодовая база DR-DOS формируется в соответствии с видением Гэри Килдалла (Gary Kildall), учредителя компании Digital Research, создавшей DR-DOS, DOS Plus, Concurrent DOS и CP/M-86, актуальные в 1980-е гг. Отдельно подчеркивается, что нынешняя DR-DOS не является «духовным наследником» оригинала, а прямой потомок оригинальной ОС, разработка которой стартовала в 1988 г. В Digital Research.

CheeseWeezel считает достойной целью избавление DR-DOS от «юридического багажа», который «волочится» за ОС на протяжении нескольких десятилетий и не позволяет использовать ее без опасений нажить себе проблемы правового характера. Именно поэтому весь код DR-DOS 9.0 написан с нуля. Впрочем, код проекта новый владелец прав на DR-DOS не предлагает даже для ознакомления – для загрузки доступны исключительно бинарные файлы системы, что не исключает возможности открытия исходного кода в будущем.

Как отмечает, The Register, достоверно неизвестно, удалось ли Whitehorn вместе с брендом приобрести и исходный код оригинальной DR-DOS. Однако, судя по риторике CheeseWeezel, сделать это либо не удалось, либо такая цель вообще не ставилась.

Есть над чем поработать

Что касается нынешнего состояния проекта, то, со слов разработчика, в нем по-прежнему есть над чем работать. Впрочем, и многое уже сделано. К примеру, в ОС работают такие шедевры видеоигровой индустрии прошлых лет как Doom, Warcraft, SimCity, Stronghold, Commander Keen, Oregon Trail, большие и сложные по меркам своей эпохи программные продукты, предназначенные для ОС семейства MS-DOS.

Для процессоров 386 и более поздних

Говоря о технических нюансах проекта по развитию DR-DOS, CheeseWeezel отмечает, что его код пишется исключительно на ассемблере 386 (используется свободный NASM), для компоновки применяется ld86.

Важно отметить, что новое ядро заработает на машинах с процессором Intel 80386 и более новых моделей, более ранние экземпляры вроде 8086 или 80286, широко применявшиеся в ПК под управлением DOS, не подойдут. По словам разработчика, проверена работа ОС на процессорах 80486, а также в эмуляторе QEMU.

CheeseWeezel утверждает, что модные в наши дни ИИ-ассистенты для написания кода проекта не используются. С их помощью осуществляется документирование кода и юнит-тестирование.

Актуальность DOS

В настоящее время на рынке представлено сразу несколько дисковых операционных систем. Наиболее известной и популярной из них, вероятно, является FreeDOS. Ее исходный код распространяется на условиях свободной лицензии GNU GPL v2. Это позволяет любому желающему дорабатывать ее под собственные нужды и использовать в коммерческих целях.

Так, в недалеком прошлом нормальной практикой считалась торговля в розницу десктопами и ноутбуками с предустановленной FreeDOS. Такой подход позволял продавцу предлагать продукт по более привлекательной цене, в которую не включена стоимость лицензии какой-либо коммерческой ОС вроде Microsoft Windows, а также не пугать потенциального покупателя полным отсутствием предустановленной ОС.

В апреле 2025 г. после трехлетнего перерыва вышла стабильная версия FreeDOS массой исправлений, нацеленных на повышение стабильности работы.

Как отмечает The Register, из DR-DOS может получиться ОС, небесполезная в нынешних реалиях. В достижении этой цели, например, могло бы помочь: использование наработок проекта CSMWrap – для обеспечения загрузки системы на машинах без эмуляции классического BIOS (UEFI-only); реализация поддержки актуального стандарта определения структуры разделов на диске GPT (GUID Partition Table); добавление поддержки файловой системы exFAT, открытый код реализации которой доступен всем желающим. Не помешала бы и поддержка DOS-менеджера памяти, совместимого с современными компьютерами, например, Qualitas 386MAX, код которого открыт и свободен.