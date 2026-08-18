«Хайстекс Акура 4.6»: CBT для OpenStack без привязки к системе хранения и аварийное восстановление для любых платформ

Компания «Хайстекс» объявила о выпуске «Хайстекс Акура 4.6». В релизе расширены возможности агента внешней репликации из OpenStack за счет механизма отслеживания измененных блоков (Changed Block Tracking, CBT). Технология Direct2Target (D2T), обеспечивающая передачу трафика напрямую между агентами в обход контроллера, получила поддержку сценариев аварийного восстановления. Внутренняя база данных переведена на PostgreSQL.

В «Хайстекс Акура 4.6» появился независимый от СХД механизм CBT, реализованный на уровне QEMU/KVM. В отличие от предыдущих версий, требовавших прямого доступа к Ceph, новое решение обеспечивает полную и инкрементальную репликацию из OpenStack с любыми системами хранения Cinder.

Изменённые области диска определяются на уровне QEMU/KVM с помощью карт битовых изменений (Dirty Bitmaps) без установки дополнительного программного обеспечения внутрь защищаемой гостевой операционной системы. Первая репликация выполняется в полном объеме, а при последующих циклах передаются только изменённые блоки, при условии, что исходная виртуальная машина продолжает работать, а ее процесс QEMU не останавливался и не перезапускался.

«Раньше инкрементальная репликация из OpenStack была привязана к Ceph: «Хайстекс Акура» требовался прямой доступ к этой системе хранения, — отметил Александр Шукевич, директор по развитию бизнеса «Хайстекс». — В версии 4.6 мы реализовали отслеживание изменённых блоков на уровне QEMU-гипервизора и сняли это ограничение. Теперь продукт можно использовать для миграции и аварийного восстановления в более широком спектре OpenStack-инфраструктур, а облачные провайдеры могут развивать DRaaS-сервисы без обязательного использования Ceph».

Технология Direct2Target (D2T) впервые появилась в «Хайстекс Акура 4.5» для миграции виртуальных машин на площадки, где развернуть промежуточное объектное хранилище невозможно или нецелесообразно: агент записывает данные сразу на диски целевой платформы. В новой версии область применения D2T расширена на сценарии аварийного восстановления, в том числе когда прямое API-подключение к целевой площадке недоступно.

D2T определяет, куда попадают данные, а за то, как они идут по сети, отвечает интегрированная в процессы D2T технология Receiver Mesh: агенты репликации обмениваются данными напрямую, минуя контроллер «Хайстекс Акура». Вместе это позволяет строить сценарии переноса и восстановления в изолированных контурах, где недоступны ни объектное хранилище на приемной стороне, ни маршрут через контроллер.

Дополнительно расширена поддержка форматов образов (raw, qcow2, VMDK, OVA, ISO) и улучшена стабильность работы пользовательского интерфейса.

В «Хайстекс Акура 4.6» внутренняя база данных перенесена на PostgreSQL. Это решение модернизирует базовый архитектурный компонент и закладывает основу для развития продукта и его долгосрочной поддержки. Для пользователей переход проходит бесшовно и не требует изменения привычных рабочих процессов.

В «Хайстекс Акура 4.6» оптимизированы производительность и надежность агента файлового резервного копирования. В выпуске расширена поддержка современных операционных систем и ядер Linux, включая RHEL 9.8, RHEL 10.2 и Ubuntu 26.04, и внесены плановые исправления безопасности.

Версия «Хайстекс Акура 4.6» уже доступна. Действующие клиенты могут получить дистрибутивы и инструкции по обновлению в личном кабинете.