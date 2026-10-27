RDW Computers и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Хибины» с Nova AI для развертывания корпоративного ИИ

Компания «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers), производитель российской вычислительной техники, подтвердила технологическую совместимость сервера RDW серии «Хибины» с платформой контейнеризации Nova AI от российского разработчика Orion soft. Об этом CNews сообщил представитель «РДВ Технолоджи».

RDW Computers и Orion soft объявляют об успешном завершении сертификационных испытаний платформы контейнеризации Nova AI и сервера RDW серии «Хибины». Совместимость подтверждена в конфигурации, включающей графические ускорители Nvidia Tesla A100.

Совместное использование Nova AI и серверов RDW Computers позволяет заказчикам развертывать AI/ML-нагрузки на проверенной программно-аппаратной конфигурации. Это упрощает подбор компонентов инфраструктуры и создает технологическую основу для эксплуатации корпоративных ИИ-сервисов с использованием GPU-ресурсов.

Испытания прошли на полном цикле нагрузочного тестирования и подтвердили корректную работу платформы с графическим стеком серверов «Хибины». Это означает, что заказчики получат готовое инфраструктурное решение для запуска ресурсоемких ИИ- и ML-нагрузок (от обучения больших языковых моделей до инференса в реальном времени) с полным использованием вычислительного потенциала GPU Nvidia Tesla A100.

«Стоит упомянуть, нами впервые проведено тестирование оборудования на совместимость с технологиями искусственного интеллекта. В испытаниях участвовал сервер «Хибины» пятого поколения, оснащенный интерфейсом PCI Express 5.0 и графическим процессором Nvidia Tesla A100, – сказал Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи». – Полученные результаты не могут не радовать наших технических специалистов, поскольку подтверждено полное соответствие серверного решения заявленным характеристикам, в том числе и поддержка стандарта PCI Express 5.0. Отсюда и обоснованный вывод: сервер «Хибины» готов к решению высоконагруженных задач в сфере искусственного интеллекта».

«При построении корпоративной ИИ-инфраструктуры заказчикам важно быть уверенными, что серверное оборудование и программная платформа корректно работают вместе, особенно при высоких нагрузках на GPU. Подтвержденная совместимость Nova AI с серверами RDW Computers позволяет снизить технические риски при развертывании AI/ML-сервисов и расширяет выбор российского оборудования для таких проектов», – отметила Ирина Кальчева, альянс-менеджер в Orion soft.

Серверы серии «Хибины» – производственные вычислительные серверы, спроектированные на базе собственной серверной материнской платы MBS-C741P для работы с высоконагруженными приложениями. Конфигурация, прошедшая сертификацию, включает графические процессоры Nvidia Tesla A100 с объемом памяти 40 или 80 ГБ.

Nova AI – российская Kubernetes-платформа Orion soft для разработки и промышленной эксплуатации AI/ML-сервисов на инфраструктуре заказчика. Она объединяет GPU в кластер, распределяет вычислительные ресурсы между командами и проектами, предоставляет рабочие среды для ML-инженеров и инструменты для запуска и эксплуатации моделей. Ключевой принцип платформы – «эффективный ИИ – это управляемый ИИ».