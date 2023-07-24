Платформа контейнеризации Nova Container Platform включена в реестр российского ПО

Российский разработчик Orion soft сообщил о включении платформы контейнеризации Nova Container Platform в реестр отечественного ПО. На основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций внесена реестровая запись №18277 от 12 июля 2023 г.

Nova Container Platform – безопасная платформа оркестрации контейнеризированных приложений. Предназначена для создания множества безопасных, идентичных, преднастроенных Kubernetes кластеров, готовых к размещению продуктивной нагрузки клиентских приложений. В состав платформы включены следующие компоненты: модули мониторинга, логирования, визуализации данных и доставки прикладного ПО, а также модули управления сетью, безопасностью, хранения секретов и др. На все компоненты платформы предоставляется техническая поддержка вендора, в том числе поддержка 24/7.

Nova Container Platform устанавливается всего за 10 минут и может быть развернута поверх собственной виртуализации, в публичных облаках или на bare-metal. Решение позволяет ускорить процесс разработки ПО, сократить время вывода его на рынок на 30% и более, а также повысить уровень доступности и безопасности приложений за счет встроенных в платформу модулей и механизмов.

«Сегодня, когда многие ключевые бизнес-процессы напрямую зависят от корпоративных приложений и сервисов, компаниям нужны готовые инструменты для ускорения разработки ПО и повышения уровня доступности систем. Использование микросервисной архитектуры в связке с технологиями контейнеризации и Kubernetes становится конкурентным преимуществом для динамично развивающихся компаний с большими амбициями по захвату своей доли рынка. Nova – не просто Kubernetes, а полноценная платформа, которая интегрируется с большим стеком программных продуктов и отвечает потребностям современных enterprise-компаний, использующих микросервисную архитектуру и технологии контейнеризации. За счет своего функционала решение позволяет нашим заказчикам концентрироваться на самом важном – на развитии бизнеса, клиентах и разработке, не беспокоясь об инфраструктуре и информационной безопасности на уровне платформы», – отметил Максим Морарь, лидер продукта Nova Container Platform Orion soft.

Nova Container Platform входит в экосистему Orion soft и легко интегрируется со всей продуктовой линейкой компании: zVirt (безопасная среда виртуализации), Cloudlink (CMP-платформа), Proxima DB (СУБД). На сегодняшний день Nova – единственная платформа на рынке, которая плотно интегрирована с системой zVirt, занимающей более 40% отечественного рынка виртуализации.