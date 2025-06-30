Платформа контейнеризации Nova от Orion soft теперь с сертификатом от ФСТЭК

Оркестратор контейнеризированных приложений Nova Container Platform от российского разработчика ПО Orion soft получил сертификат ФСТЭК России с №4943. Теперь полная функциональность платформы базовой редакции доступна и в сертифицированной редакции Nova Container Platform Special Edition. Это означает, что надежность и безопасность платформы подтверждаются не только практическим опытом внедрений среди крупных заказчиков Orion soft, но и официальным заключением от ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Использование решений, прошедших сертификацию ФСТЭК, актуально для организаций, работающих с критической информационной инфраструктурой (КИИ), персональными данными, конфиденциальной информацией, а также государственными информационными системами.

Nova Container Platform Special Edition соответствует четвертому уровню доверия, благодаря чему может применяться в следующих сценариях: АСУ ТП до первого класса защищенности: критически важные объекты, потенциально опасные объекты, а также объекты повышенной опасности для жизни и здоровья людей и повышенной опасности для окружающей среды; ГИС до первого класса защищенности: федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы государственной власти, министерства и ведомства, органы местного самоуправления; компании, обеспечивающие безопасность персональных данных до первого уровня защищенности: операторы связи, страховые, ритейл, финансовые организации, медицина и др.; на значимых объектах КИИ до первой категории значимости: нефтегазовая и газохимическая отрасли (являются ключевыми заказчиками компании). Кроме этого оборонная, ракетно-космическая, финансовая отрасли, металлургия и атомная энергетика.

«Мы не пошли на компромисс между безопасностью и функциональностью. Nova Container Platform — это продукт, способный решать задачи самого высокого уровня сложности, в том числе в защищенных контурах. Теперь это подтверждено ФСТЭК», – отметил Максим Морарь, Chief Product Officer Orion soft.

Ключевые функции Nova Container Platform Special Edition включают выявление уязвимостей в образах контейнеров, управление доступом, контроль целостности контейнеров и образов, а также идентификацию и аутентификацию пользователей. Платформа обеспечивает регистрацию событий безопасности и централизованное управление контейнерами и их образами.

Nova Container Platform входит в реестр российского ПО, имеет поддержку российских операционных систем и возможность развертывания приложений в изолированных контурах. Решение обеспечивает высокий уровень ИБ и стабильность работы под высокими нагрузками. Помимо этого, Nova Container Platform входит в экосистему продуктов Orion soft, которая обеспечивает комплексное управление ИТ-инфраструктурой. В частности, реализована глубокая интеграция платформы с системой zVirt – zVirt Containers.