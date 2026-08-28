Разделы

|

Orion Soft и «Диасофт» подтвердили совместимость Nova Container Platform и Digital Q.Integration

Orion Soft, разработчик экосистемы ПО для ИТ-инфраструктуры, и «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, завершили совместное тестирование ИТ-решений. Компании подтвердили совместимость интеграционной платформы Digital Q.Integration с Kubernetes-платформой Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Во время тестирования специалисты компаний запустили в Nova Container Platform версию Digital Q.Integration, предназначенную для развертывания в Kubernetes, создали интеграционный поток и проверили работоспособность решения в стандартном адаптере. Тестовый стенд работал на базе Nova Container Platform под управлением «Ред ОС» 8.

«Результаты тестирования подтвердили стабильную работу Digital Q.Integration в среде Nova Container Platform. Совместимость решений открывает заказчикам новые возможности для интеграции сервисов с другими контейнеризированными приложениями под единым слоем управления инфраструктурой», – отметил Семен Месилов, технический лидер продукта Nova Container Platform Orion Soft.

«Для заказчиков принципиально важно не только выбрать подходящие решения, но и заранее убедиться в их совместимости. Успешное тестирование Digital Q.Integration в среде Nova Container Platform позволяет снизить технологические риски при развертывании системы и ускорить переход к ее промышленной эксплуатации», – сказал Виктор Овчинников, руководитель продукта «Интеграционная платформа компании «Диасофт».

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений
Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений ИТ в банках

Результаты тестирования позволяют заказчикам использовать Digital Q.Integration для создания, запуска и сопровождения интеграционных потоков в инфраструктуре Nova Container Platform. Совместное применение решений может быть востребовано организациями, которые развивают микросервисную архитектуру и автоматизируют обмен данными между информационными системами.

Подтвержденная совместимость Nova Container Platform и Digital Q.Integration расширяет возможности российских компаний при переходе на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

Хозяев iPhone защитили от цифрового рубля. Доступ к нему надежно перекрыт, пользоваться им с iPhone невозможно

Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком

Стратегический НИИ, на три года задержавший поставки средств связи в Минобороны, сумел избежать наказания

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Самого убыточного производителя чипов в России оценили в 9 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще