Orion Soft и «Диасофт» подтвердили совместимость Nova Container Platform и Digital Q.Integration

Orion Soft, разработчик экосистемы ПО для ИТ-инфраструктуры, и «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, завершили совместное тестирование ИТ-решений. Компании подтвердили совместимость интеграционной платформы Digital Q.Integration с Kubernetes-платформой Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Во время тестирования специалисты компаний запустили в Nova Container Platform версию Digital Q.Integration, предназначенную для развертывания в Kubernetes, создали интеграционный поток и проверили работоспособность решения в стандартном адаптере. Тестовый стенд работал на базе Nova Container Platform под управлением «Ред ОС» 8.

«Результаты тестирования подтвердили стабильную работу Digital Q.Integration в среде Nova Container Platform. Совместимость решений открывает заказчикам новые возможности для интеграции сервисов с другими контейнеризированными приложениями под единым слоем управления инфраструктурой», – отметил Семен Месилов, технический лидер продукта Nova Container Platform Orion Soft.

«Для заказчиков принципиально важно не только выбрать подходящие решения, но и заранее убедиться в их совместимости. Успешное тестирование Digital Q.Integration в среде Nova Container Platform позволяет снизить технологические риски при развертывании системы и ускорить переход к ее промышленной эксплуатации», – сказал Виктор Овчинников, руководитель продукта «Интеграционная платформа компании «Диасофт».

Результаты тестирования позволяют заказчикам использовать Digital Q.Integration для создания, запуска и сопровождения интеграционных потоков в инфраструктуре Nova Container Platform. Совместное применение решений может быть востребовано организациями, которые развивают микросервисную архитектуру и автоматизируют обмен данными между информационными системами.

Подтвержденная совместимость Nova Container Platform и Digital Q.Integration расширяет возможности российских компаний при переходе на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру.