Разделы

Бизнес
|

«Нимбиус» вышла в лидеры платформ для управления облачной инфраструктурой по версии CNews

CMP-платформа «Нимбиус», разработанная компанией «Лаборатория Числитель», вышла в топ рейтинга «Российские платформы для управления облачной инфраструктурой 2025», опубликованном аналитическим центром CNewsMarket.

Аналитики CNewsMarket выпустили первый рейтинг российских платформ для управления мультиоблачной инфраструктурой и гибридной виртуальной средой. Сравнение поставщиков проводилось по ряду значимых критериев, таких как функциональность решений, безопасность и надежность, возможности биллинга и мониторинга, а также качество поддержки. «Нимбиус» получил максимальное количество баллов практически по всем критериям.

По результатам независимой оценки, «Нимбиус» лидирует среди всех участников по качеству поддержки, выделяясь большой командой разработки и сопровождения, которая способна удовлетворить любой запрос заказчика. Также платформа имеет больше подтвержденных интеграций с российскими системами виртуализации и облачными платформами. А существующая политика лицензирования и ценообразования продукта лучше подходит под крупные инсталляции и потребности enterprise-компаний.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

«Высокая оценка “Нимбиуса” подтверждает наше лидерство в сегменте централизованного управления гибридными и мультиоблачными средами. Наш опыт внедрений и нынешние возможности продукта позволяют решать любые облачные задачи, которые возникают у крупных компаний из финансового сектора, ИТ, промышленности, телекома и ритейла», — отметил Александр Александров, руководитель продукта «Нимбиус».

«Нимбиус» — это CMP-платформа (Cloud Management Platform), позволяющая создавать частные и гибридные облака внутри компании и управлять облачными инфраструктурами. Платформа автоматизирует процессы предоставления ИТ-ресурсов (виртуальные машины, базы данных, кластеры Kubernetes, балансировщики нагрузки и т.д.) для конечных потребителей с возможностью их заказа и управления в режиме самообслуживания. Также в решении реализован уникальный для рынка единый модуль биллинга и аллокации затрат, реализующий базовые практики FinOps.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Сверхзагадочная компания за бесценок выкупила ноу-хау и образцы «железа» на российских процессорах

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Из-за указа Трампа прекращена отправка посылок из России в США

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: