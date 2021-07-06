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«Промобот» и «Уральский союз туриндустрии» инвестируют 20 млн рублей в разработку робота нового поколения для индустрии туризма

Производитель сервисных роботов Promobot и некоммерческая организация «Уральский союз туриндустрии» заключили соглашение о перспективном сотрудничестве. Всего за три года организации планируют провести исследования и создать линейку робототехнических продуктов на базе робота Promobot V.4. для туристической индустрии, а также инвестировать в данные разработки 20 млн руб.

«Уже сегодня, робот значительно снижает нагрузку на основной персонал отеля, делая процесс регистрации быстрее и стабильнее: вы просто прикладываете паспорт и за несколько секунд получаете ключ от номера. Например, наш робот в МФЦ “Мои документы” экономит сотрудникам организации примерно 40 минут в день, и эта цифра растёт. Робот — идеальный сотрудник: у него всегда отличное настроение, он никогда не опаздывает и не ошибается и в бурную эпоху роста внутреннего туризма, такое решение очень своевременно», — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

В сотрудничество войдут три основных блока: взаимодействие по разработке концепций робототехнических систем для индустрии туризма, взаимодействие по проведению исследования потребностей клиентов с целью определения необходимых опций роботизированных устройств, взаимодействие по проведению глубинных интервью представителей и экспертов индустрии сферы туризма. Результаты данных исследований лягут в основу концепций новых устройств.

Компания Promobot уже имеет опыт внедрения робототехнических технологий в индустрию туризма. В 2020 г. «Промобот» поставил первый в мире робототехнический комплекс для автоматизированной регистрации в курортный центр «Доброград». Также роботы «Промобот» трудятся гидами в десятках туристических центров на территории России и зарубежных стран.

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