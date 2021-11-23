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«Промобот» представил новую версию робота-полицейского

Российский производитель сервисных роботов «Промобот» представил новую версию робота-полицейского. Событие произошло 23 ноября 2021 г. в рамках рабочего визита представителей МВД в компанию Промобот.

Робот Promobot V.4 способен распознавать лица и речь, общаться с людьми, автономно передвигаться, избегая препятствия. Новый робот-полицейский может помогать сотрудникам полиции в местах повышенного скопления людей: по запросу сотрудника, дроид сможет сканировать отпечатки пальцев и выводить доступную информацию о человеке, если он есть в базе МВД. Это сделает процесс распознавания проще и быстрее.

В качестве обновлений, помимо распознавания и нарушителей и сканирования отпечатков разработчики «научили» робота распознавать оружие. Специально для данного проекта, разработчики оснастили робота дополнительной камерой для распознавания объектов, а также собрали датасет из более чем 1000 изображений оружия, благодаря чему удалось создать нейронную сеть для распознавания автоматов, пистолетов и других типов вооружений. Данный функционал может быть полезен в местах повышенного скопления людей и в образовательных учреждениях.

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Promobot V.4

«Если распознанное лицо соответствует лицу из базы данных разыскиваемых, то в фоновом режиме робот сообщает имя человека, время и место обнаружения. Роботы пока не вправе самостоятельно проводить оперативные действия, поэтому наш промобот станет помощником «живого» полицейского в местах повышенного скопления людей: в аэропортах, метро, на массовых мероприятиях», – сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Помимо этого, в обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов и охрана правопорядка. Робот может общаться на русском и английском языках.

Робот также оборудован датчиками препятствий, разработанными инженерами «Промобот». С помощью датчиков робот может свободно передвигаться и патрулировать объекты, объезжая препятствия, а бесконтактный термометр позволяет роботу контролировать температуру учеников и посетителей учебных заведений.

С помощью робота сотрудники полиции также смогут быстро вносить нарушителей правопорядка в базу данных МВД: робот оборудован сканером паспорта, сканером отпечатков пальцев и фото-камерой.

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