«Промобот» и «Фонд содействия инновациям» вложат 40 млн руб. в разработку робототехнической платформы

Резидент Фонда «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ), компания «Промобот» и «Фонд содействия инновациям» направят 40 млн руб. на создание и коммерциализацию универсальной робототехнической платформы, с возможностью создания моделей знаний для систем искусственного интеллекта. Финансирование рассчитано на два года.

Средства будут направлены на разработку универсальной роботизированной платформы с качеством распознавания русской речи не менее 96%, функцией синтеза речи, функцией автоматического безаварийного передвижения, функцией навигации (сбой локализации не более чем в 1% случаев), возможностью исполнения скриптов движения (позволяет отправлять на выполнение команды устройства другим системам), функцией детектирования и нахождение людей с точностью не менее 85%, печати документов, приема платежей, выдачи карт доступа.

Универсальная платформа может быть востребована у разработчиков робототехнических решений. С ее помощью на рынок могут поступить новые сервисные роботы для индустрии ритейла, гостиниц, транспорта, развлечений и многих других. По данным Национальной ассоциации участников рынка, робототехники в 2018 г. объем мирового рынка профессиональной сервисной техники составил $9,2 млрд, на 32% больше, чем в 2017 г. В 2029–2022 гг. прогнозируемый рост рынка профессиональных сервисных роботов составит 45%.

Финансирование осуществляется в рамках конкурса «Коммерциализация 2021», (Очередь (XIV)), который проводит «Фонд содействия инновациям». Конкурс направлен на предоставление грантов малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции.

Победитель получит 20 млн руб., при условии равного софинансирования со стороны компании. Таким образом, общее финансирование проекта составит 40 млн рублей.