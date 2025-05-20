JHCTech представила контроллеры BRAV-7123/7135 для интеллектуального управления

Компания JHCTech выпустила BRAV-7123/7135 — контроллер для интеллектуальных роботов с непревзойденной мощностью, высокой производительностью и гибкими возможностями расширения.

BRAV-7123: процессор Nvidia Orin NX, вычислительная мощность от 70 до 157 TOPS. Легко справляется с задачами восприятия, управления движением и взаимодействия в реальном времени для гуманоидных роботов.

BRAV-7135: процессор Nvidia AGX Orin, вычислительная мощность от 200 до 275 TOPS. Создан для глубокого обучения и планирования сложных задач, отвечает высоким требованиям приложений промышленного класса.

Габариты разработаны с учетом конструктивных требований современных человекоподобных роботов. Размеры BRAV-7123 составляют всего 190 × 155 × 90 мм, а BRAV-7135 – 178,8 × 130 × 84 мм. Оба устройства подходят для размещения в небольшом корпусе человекоподобного робота.

Поддержка нескольких протоколов: BRAV-7123 оснащен 2 портами Gigabit Ethernet, 8*USB, 2*CAN-FD, 2*RS-485/232 и другими интерфейсами; BRAV-7135 оснащен 5 портами Gigabit Ethernet, 6*USB, 3*CAN-FD, 2*RS485, 2*RS232, 2*4-bit DIO и другими интерфейсами, к которым можно легко подключить визуальные камеры, датчики силы, сервоприводы и другие устройства.

Гибкое расширение: поддержка модулей Wi-Fi-6, 5G/4G, зарезервированный слот M.2, возможность адаптации к твердотельным модулям NVMe и модулям беспроводной связи для удовлетворения будущих потребностей в модернизации

Встроенный вентилятор и комбинированная активно-пассивная система охлаждения обеспечивают эффективный отвод тепла. Поддерживают работу при широком температурном диапазоне от -20°C до 60°C, адаптируясь к различным условиям окружающей среды.

Контроллеры оснащены противоскользящими накладками, поддерживают широкий диапазон входного напряжения 9-36 В. Обеспечивают надежную работу в различных сценариях применения.

BRAV-7123 расширяет возможности домашних сервисных роботов и реализует интеллектуальное общение. Это решение успешно внедрено заказчиками. Также роботы на базе BRAV-7135 оснащены высокоточными исполнительными механизмами и датчиками силы, могут выполнять сложные задачи: проверку электроснабжения, автомобильное производство и другие.

Кроме того, данное оборудование успешно применяется в таких сферах как логистическая сортировка и даже медицинская помощь – контроллеры серии BRAV обладают мощной производительностью и гибкой совместимостью, что позволяет реализовать различные сценарии применения.