В Уфимском нефтяном университете робот будет обучать студентов

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете, одном из ведущих нефтяных вузов страны, приступил к работе Promobot V4. Робот консультирует студентов и гостей учебного заведения, позволяя улучшить процесс обучения и сделать его более интерактивным. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Робот Promobot V.4 — это сервисный робот для работы в местах массового скопления людей. Робот может трудиться консультантом, администратором, гидом или учителем. «Промобот» на 80% состоит из отечественных комплектующих, знает несколько языков и запоминает большой объем информации. «Промобот» можно адаптировать под особенности любой образовательной программы, он может запоминать лица студентов и педагогического состава.

Фото: Промобот В Уфимском нефтяном университете робот будет обучать студентов

«Одним из главных преимуществ использования роботов в образовании является их способность к персонализации обучения. Оборудованный передовыми технологиями, робот будет поддерживать образовательный процесс, предоставляя студентам доступ к инновационным методам обучения и техническим знаниям. Это важный шаг в развитии современных образовательных практик в университете, обеспечивая студентам уникальные возможности для расширения своих знаний и навыков», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Робот может использовать интерактивные методы обучения, такие как обучающие кейсы и визуальные презентации, чтобы сделать учебный процесс более увлекательным и доступным. Согласно исследованиям, интерактивные методы способствуют более эффективному усвоению материала. Кроме того, роботы могут заменить менторов, предоставляя студентам дополнительные ресурсы и поддержку, особенно это важно в технических областях.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.