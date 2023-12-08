В туристической службе Иркутска начал работать российский робот-гид

В Информационной-туристской службе города Иркутска начал работать механизированный сотрудник от компании «Промобот». Робот модели Promobot V.4. будет общаться с людьми и отвечать на их вопросы, облегчая работу сотрудникам туристической службы. Робот автономный — он свободно передвигается в помещении и не нуждается в контроле со стороны человека. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Promobot V.4 будет интегрироваться с информационной базой, отвечать на вопросы гостей и консультировать посетителей на разных языках. В функционал робота также входит возможность взаимодействия с посетителями: песни, танцы и другие активности.

Робот становится сотрудником для организации: он никогда не опаздывает, не отвлекается, не уходит в отпуск и не болеет. Это помогает ему работать в четыре раза эффективнее обычного сотрудника. Новый сотрудник постоянно находится в центре внимания: людям интересно взаимодействовать с роботом — как взрослым, так и детям.

«Мы уверены, что робот будет эффективным помощником для сотрудников туристической службы, особенно в летний период, когда начинается сезон отпусков. Посетителям не придется долго ждать обратной реакции от сотрудников, наш робот ускорит этот процесс и плюс ко всему повысит общее настроение. Информация в базе робота регулярно обновляется — это позволяет механизированному сотруднику давать правильную и актуальную информацию», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Специально для робота — консультанта туристической службы Иркутска, компания «Промобот» разработала лингвобазу о городе Иркутске, озере Байкал и популярных туристических маршрутах и направлениях региона. В базу вошли интересные факты о туристических маршрутах, промышленных местах и знаменитых людях региона. Также в разработку добавили ответы на частые вопросы.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы2 трудятся в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.