Российская компания создала робота-аниматора для мероприятий

Российский робот «Промобот», созданный одноименным резидентом «Сколково», устроился на работу в детский космический центр, расположенный в городе Киров. Робот выполняет функции аниматора и консультанта: рассказывает об истории России и города Самара, помогает посетителям построить маршрут по музею и развлекает гостей центра на праздниках. Детскому космическому центру подарил робота космонавт Виктор Савиных. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Сначала робот адаптировался к новой профессии, но сейчас уже проводит полноценные экскурсии для посетителей. Он рассказывает об экспонатах, отвечает на вопросы посетителей, транслирует фото- и видеоматериалы. «Промобот» необходим для улучшения качества сервиса и экскурсий и повышения потока посетителей.

«Мы долго строили этот центр, и, наконец, состоялось его открытие. Здесь собраны все самые инновационные экспонаты, которые должны пробудить в детях интерес к космосу, науке, технике, – сказал Виктор Петрович Савиных – Роботы – это тоже инновация, за ними будущее. После знакомства с Алексеем Южаковым, сооснователем компании «Промобот», мне стало ясно, что «Промобот» необходим центру. Здесь он общается с ребятами, отвечает на их вопросы, рассказывает о центре и об экспонатах».

«Промобот»

Робот помогает посетителям, отвечает на вопросы и говорит на пяти языках: русском, английском, китайском, арабском и турецком. Робот призван привлечь туристов, улучшить качество их обслуживания и привить интерес к науке и технолгиям.

«На данный момент наши роботы активно применяются в сферах, где важную роль играет сервис: туризм, здравоохранение, банковский сектор, аэропорты. Музеи не являются исключением, тут также присутствуют “ошибки человеческого фактора”, которые робот просто не способен совершить — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. — Роботизация музеев может кардинально изменить их образ в сознании молодого поколения».

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Компания «Промобот» основана в 2015 г в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.